Gertz Manero será embajador de Gran Bretaña

Anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya obtuvo el beneplácito para ser el nuevo embajador en Reino Unido.

¿Qué falta para que asuma el cargo diplomático?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional la Primera Mandataria dijo que aún está pendiente que el Senado de la República lo ratifique.

“Ya lo puedo ir a decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, sí, Inglaterra... Tiene que aprobarlo el Senado y después de ahí ya iría, ya luego les damos la fecha”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Quién se pronunció sobre el nombramiento?

En un mensaje en su cuenta de “X”, Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien desde 23 de abril de 2021 es embajadora en Reino Unido, felicitó a Gertz Manero.

“Felicito y le deseo el mayor de los éxitos al Dr. Alejandro Gertz Manero por su nombramiento, por parte de nuestra Presidenta @Claudiashein, como próximo Embajador de México en el Reino Unido. Confío en que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la <b>relación bilateral</b> entre nuestras naciones, que ha sido el mayor honor para mí impulsar durante mi encargo como Embajadora. Agradezco infinitamente al Presidente @lopezobrador_ y a la Presidenta @Claudiashein la oportunidad y la confianza para haber servido y representado a mi país con el más grande amor y compromiso. ¡Gracias!”. — Josefa González Blanco Ortiz Mena, embajadora en Reino Unido

Fue el 27 de noviembre de 2025, que en el Senado se aprobó y aceptó con 74 votos a favor y 22 en contra el retiro de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República.

