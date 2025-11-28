México despide a su fiscal de 86 años, y lo envía al extranjero: la trayectoria de Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general de República el 27 de noviembre de 2025, a los 86 años, tras ocupar el cargo desde enero de 2019. Ha explicado su salida como resultado de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para asumir el cargo de embajador en un país amigo. La decisión fue aprobada por el Senado con 74 votos a favor.

¿Quién es este personaje que a sus 86 años emprende una nueva enmienda en un país extranjero?

Trayectoria académica y primeros cargos

Gertz Manero nació el 31 de octubre de 1939 en la Ciudad de México. Estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho y obtuvo un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Completó estudios en la Universidad de las Américas, A.C., y en Estados Unidos. Durante décadas ejerció la docencia en el ITAM, la UNAM y la Universidad de las Américas, y ocupó cargos de dirección en instituciones educativas, incluyendo la presidencia de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior y del CENEVAL.

Inició su carrera en la administración pública como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y fundó el Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República. Se desempeñó como Oficial Mayor de la PGR y coordinador nacional en campañas contra el narcotráfico. En los años 70 también ocupó la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Seguridad y procuración de justicia

En la década de 1990 fue secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal. Entre 2000 y 2004 ocupó la Secretaría de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Vicente Fox, incluyendo la supervisión de la Policía Federal Preventiva. En 2009 fue diputado federal plurinominal por el partido Convergencia, luego Movimiento Ciudadano.

En 2019 fue nombrado primer fiscal general de la República tras la reforma que convirtió a la PGR en una Fiscalía autónoma. Su designación se produjo bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía estaba diseñada para ser independiente, pero su nombramiento generó cuestionamientos sobre cercanía con el Ejecutivo.

Glorias y logros

Gertz Manero ocupó cargos clave en seguridad, justicia y administración durante más de cinco décadas. Fundó instituciones en la Procuraduría, contribuyó a la reforma de la Fiscalía y mantuvo presencia académica en distintas universidades. Su experiencia abarcó la formación de personal jurídico y la gestión de políticas de seguridad a nivel federal y local.

Controversias y cuestionamientos

Durante su gestión en la FGR se reabrió un caso contra su familia política relacionado con la muerte de su hermano, lo que derivó en la detención de su sobrina, que permaneció más de 500 días en prisión antes de ser liberada por la Suprema Corte. La situación generó acusaciones de uso de la Fiscalía para intereses personales.

Se le cuestionó por la opacidad de su patrimonio, incluyendo propiedades en el extranjero y vehículos de lujo. Su gestión también fue criticada por cierres de investigaciones relevantes y presuntas irregularidades en casos de alto perfil, incluyendo el uso indebido de recursos y posibles presiones sobre procesos judiciales. La autonomía de la Fiscalía fue objeto de debate durante todo su mandato.

Relación con partidos y gobiernos

Gertz Manero no tuvo una militancia partidista visible durante la mayor parte de su carrera. Su vínculo con el PRI fue más institucional que político. Su paso por Movimiento Ciudadano fue breve y sin protagonismo legislativo. La relación con el gobierno actual se dio a través de su designación como fiscal general en 2019, que lo alineó de facto con el proyecto de gobierno de Morena sin que existiera afiliación partidista formal.

Nueva etapa

Con su renuncia, Gertz Manero emprende una nueva función como embajador. Su trayectoria combina experiencia académica, cargos públicos de seguridad y justicia, y participación en reformas institucionales. Su salida de la Fiscalía deja pendiente la evaluación de casos y la consolidación de la autonomía de la institución.