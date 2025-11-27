!Te vas¡ o ¡te vas!... Senado avala renuncia de Gertz Manero por “causa grave”; Ernestina Godoy asume FGR como encargada de Despacho

!Te vas¡ o ¡te vas!, por la buena o por la mala, fue la advertencia que imperó todo este jueves en el Senado de la República, ante la salida del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Después de unas siete horas de espera, de entradas y salidas del pleno, de llamadas telefónicas entre senadores y de reuniones de los morenistas y sus aliados, llegó a la Cámara Alta la renuncia del fiscal Gertz, que en 2019 impuso Andrés Manuel López Obrador.

La aplanadora morenistas más que de inmediato con 74 votos en pro y 22 en contra, aprobó la renuncia que venía acompañada de una embajada para un país amigo

En medio de la expectativa trascendió que el fiscal Gertz, no quería renunciar y que Morena en el Senado tenía el plan de impulsar su remoción por no haber informado debidamente a la Cámara Alta sobre su trabajo.

Legisladores del grupo parlamentario de Morena votan en que sea discutida la renuncia de Alejandro Gertz Manero frente de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué desató el choque político en el Senado?

La discusión por la renuncia para ocupar una embajada, “de un país amigo”, abrió un fuerte choque político en el Senado, donde los coordinadores del PRI y de Movimiento Ciudadano, acusaron al oficialismo de intentar justificar un movimiento “sin sustento jurídico” para colocar a un fiscal “a modo”.

Durante la sesión, el priista Manuel Añorve sostuvo que la separación del cargo no puede considerarse voluntaria ni legalmente válida bajo el argumento de que el funcionario fue propuesto para ocupar una embajada.

“Que se escuche fuerte y claro, el PRI no puede, no debe y no va a aceptar que por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía institucional, se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República. Eso no es renuncia, eso es una instrucción, es un manotazo, es el sello autoritario, expresó.

Aseguró que enviarlo a una misión diplomática no constituye “causa grave”, como exige la ley, y denunció que la renuncia se da “por instrucción”, como parte de una operación para imponer a un fiscal alineado con el gobierno federal.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, precisó que, conforme a la Ley Orgánica de la Fiscalía, el Senado debe evaluar si la razón expuesta por Gertz Manero, constituye realmente una causa grave.

“La renuncia solamente procederá por causa grave, así calificada por el Senado”, citó.

Clemente Castañeda, senador y coordinador de Movimiento Ciudadano; Adán Augusto López, senador y coordinador de Morena, e Ignacio Mier, senador de Morena, durante la sesión ordinaria del Senado de la República en la que fue reciba y aceptada la renuncia de Alejandro Gertz Manero frente de la Fiscalía General de la República (FGR).

Castañeda subrayó que la única explicación presentada por Gertz Manero es que fue propuesto como embajador, lo cual —dijo— no puede interpretarse como una situación extraordinaria o anómala que justifique dejar la titularidad de la FGR.

El senador enumeró las situaciones que sí califican como tal: haber cometido una falta que dañe la autoridad moral, violaciones graves a la Constitución o incapacidad física o mental para continuar en el cargo.

“Intercambiar tareas de servicio público o aspirar a ser embajador no puede considerarse una causa grave”, reiteró.

¿Qué argumentaron los diferentes grupos parlamentarios?

El senador Raymundo Bolaños anunció en contra del PAN.

Afirmó que el documento enviado por Alejandro Gertz Manero al Senado no constituye una renuncia, sino únicamente un aviso de que será propuesto como embajador en “un país amigo”, motivo por el cual se retiraría de su cargo actual.

Sostuvo que la ley no faculta al Senado a calificar un “retiro” como causal de separación, y que si se pretende interpretar dicha comunicación como una renuncia formal, entonces se debe evaluar si existe una causa grave, requisito indispensable para proceder, según el Artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Bolaños subrayó que ninguno de los supuestos legales está presente:

• No hay pérdida de ciudadanía.

• No existe incapacidad total o permanente acreditada por el ISSSTE.

• No se advierten violaciones graves a la Constitución.

La también senadora del PRI, Claudia Anaya, expresó:”Gertz es un zorro y se va pintándole un dedo en la cara a Morena”.

Por su parte, Enrique Inzunza, del Grupo Parlamentario de Morena, llamó al Senado a actuar “con altura y responsabilidad” ante la solicitud de retiro definitivo presentada por Alejandro Gertz Manero al cargo de fiscal general de la República.

Desde tribuna, Inzunza abrió su intervención recordando que las instituciones requieren de un “impulso constante y renovado” y que el México actual es producto del trabajo de numerosas mujeres y hombres que, en cada momento histórico, han asumido desafíos complejos del servicio público para contribuir a la vida nacional.

Subrayó que en una República todos los cargos públicos son, por definición, temporales y no pueden convertirse en patrimonio personal de nadie.

El Senado también avaló la convocatoria para iniciar con el proceso de relevo de Alejandro Gertz.

Antes de renunciar Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy, como encargada de despacho.

