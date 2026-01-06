Sheinbaum pide juicio justo para Maduro tras su detención en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo muestra el artículo constitucional que habla sobre la postura respecto a invasiones y el respeto al derecho internacional

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por un juicio justo tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos.

En la mañanera desde Palacio Nacional, fue cuestionada sobre la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos de la inexistencia del Cartel de los Soles por el que responsabilizaron a Maduro, a lo que la Primera Mandataria dijo debe actuarse de manera justa sea o no inocente.

“Lo que pide uno es juicio justo, eso es lo que hay que pedir para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular tiene que haber celeridad y justicia… fíjense ningún partido más que la alianza con la que llegamos, se manifestó en contra de la invasión, es para que los mexicanos y mexicanas tomen nota, y no por cualquier cosa sino sencillamente porque es importante, por lo que significa nuestra Constitución”. — Claudia Sheinbaum

Nicolás Maduro negó todos los cargos y afirmó ante el juez que su captura fue un secuestro. Getty Images / XNY/Star Max Ampliar

Te podría interesar: Maduro se declara inocente y prisionero de guerra

¿Existe riesgo de una intervención de Estados Unidos en México?

Nuevamente descartó que Estados Unidos pueda tener una intervención militar en México después de que designó el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Sheinbaum Pardo dijo si bien les da más elementos, eso no quiere decir que vaya a ocurrir.

“Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo, hay cosas que nos dicen en las que no estamos de acuerdo y se las manifestamos y hay a veces temas que estamos de acuerdo o que les pedimos a ellos y tampoco están de acuerdo… pero en general hay muy buena comunicación". — Claudia Sheinbaum

-“Entonces ¿se ve lejano que pudieran cumplirse algunas de las palabras que algo hay que hacer con México, México no ha cumplido su parte, domina el narcoterrorismo?“, le cuestionaron.

-“Sí”, respondió la mandataria.

Feliz Día de Reyes a todas las niñas y niños. https://t.co/JMJbStYrkE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 6, 2026

También puedes leer: Terror permanente en Venezuela: denuncian persecución extrema bajo el nuevo régimen

¿Qué postura fija México sobre soberanía y política exterior?

Recordó que cuando el gobierno de Donald Trump designó a la delincuencia organizada como terrorismo, se agregaron unos párrafos en el artículo 40 de la constitución para la defensa de la soberanía, así como al artículo 19. También defendió al gobierno de la 4T, que no tiene que ver con el Chavismo.

“La Cuarta Transformación surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y la gran historia de México de la independencia a la fecha”. — Claudia Sheinbaum

Tras leer el artículo 40 de la Constitución, donde México no aceptará intervenciones, destacó que en México sería un delito grave, así mismo recordó que en la Carta Magna se hace referencia al respeto que debe haber entre naciones.

“Es muy importante incluso para toda la propaganda que ha habido contra Venezuela, o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro y el Chavismo para Venezuela, es una cosa y otra cosa es que una potencia o un país utilice la fuerza para llevarse a un Presidente, eso no podemos estar de acuerdo nunca.”

Respecto a la relación entre México y Estados Unidos, la Jefa del Ejecutivo Federal comentó que se manifestó al gobierno de los Estados Unidos la disposición de colaboración y de cooperación para que no llegue la droga, pero también con responsabilidad compartida, pues a ellos les toca hacer su parte en materia de tráfico de armas algo que aún podrían trabajar un poco más.

Síguenos en Google News y encuentra más información