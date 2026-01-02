Tenencia en CDMX 2026: ¿Qué autos exentan? Guía de condonación y cómo tener el 100% de descuento

Capitalinos podrán tener el 100% de subsidio en el pago de la tenencia 2026 al cubrir únicamente el refrendo antes del 31 de marzo.

Más allá de los propósitos de año nuevo, para muchos capitalinos arrancar el 2026 significa comenzar a cubrir gastos que, por ley, deben estar al corriente y la tenencia vehicular es uno de ellos; si vives en la capital y tienes un auto, seguro sabes que este es uno de los trámites más importantes para circular.

Aunque la cuesta de enero suele amenazar los bolsillos de cientos de chilangos y chilangas, estos procesos pueden ser más llevaderos este año, ya que la condonación del 100% ya fue anunciada y aquí te compartimos todos los detalles al respecto.

¿Cuándo se paga la tenencia 2026 en CDMX?

Del 1 de enero al martes 31 de marzo de 2026, podrás conseguir el subsidio total en el impuesto vehicular de la Ciudad de México.

¿Cómo obtengo el descuento de tenencia CDMX?

Para tener el 100% de descuento este 2026, la Secretaría de Administración y Finanzas otorga el apoyo una vez que se realice el pago total del refrendo.

¿Cuál es el valor total del auto para exentar el pago de tenencia?

Además de cubrir el costo del refrendo, para lograr el descuento total, el automóvil debe tener un valor que no exceda los 638 mil pesos, incluyendo el IVA.

CDMX ofrece descuento del 100% en la tenencia para quienes cumplan estos requisitos. Ampliar

¿Cuánto se paga de tenencia por moto en CDMX?

En el caso de las motocicletas, el esquema de apoyo funciona de manera similar porque su valor total, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, no debe rebasar los 250 mil pesos, por lo que solo debes preocuparte por el refrendo.

¿Cuánto se paga de refrendo en CDMX?

En 2026, el costo del refrendo en la Ciudad de México se fijó en 760 pesos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 219 del Código Fiscal de la capital. Este es el único monto que deberás desembolsar si cumples con las condiciones antes mencionadas.

Requisitos para el descuento del 100% de tenencia en 2026

Pagar refrendo.

No contar con adeudos de tenencia de ejercicios anteriores.

Contar con tarjeta de circulación vigente o, en su defecto, haber realizado el pago correspondiente a la renovación.

Auto con un valor total que no exceda los 638 mil pesos , incluyendo el IVA.

, incluyendo el IVA. Moto con un valor total no superior a los 250 mil pesos, incluyendo IVA.

¿Dónde pago el refrendo CDMX?

Puedes acudir a los Kioscos de la Tesorería, sucursales bancarias, tiendas de conveniencia y departamentales. Si prefieres evitar traslados, el trámite está disponible a través de la App móvil Tesorería CDMX y en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas.