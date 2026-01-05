¿Cuántos países latinoamericanos ha invadido Estados Unidos en los últimos 75 años?

Estados Unidos, el “gigante” del continente Americano, siempre se ha caracterizado por su gran nacionalismo y su hambre de guerra para llevar paz a lugares donde existe más que un problema económico. Y no es novedad que ellos se sostienen bajo ese régimen, pues se mantienen en constante tensión con países que ahora se llaman “en vías de desarrollo”.

Para sorpresa de nadie, Venezuela no ha sido el único país latinoamericano que es tomado a fuerza por parte de Estados Unidos, por lo que te contamos qué otros países han sido invadidos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Sheinbaum condena captura de Maduro por Estados Unidos: “Es una violación al derecho internacional”

¿Qué otros países latinos ha invadido Estados Unidos?

En las últimas siete décadas, la relación entre Estados Unidos y América Latina ha estado marcada por una tensión constante entre la diplomacia y el poder militar. Lo que para ellos se considera “protección de la democracia”, para otros contextos no es más que “invasión” por recursos naturales.

Cuba

Para la década de los 60, el Caribe se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría, y este país fue clave desde las ideas consideradas “comunistas” del Che Guevara hasta la caída de este mismo, pus el régimen de Fidel Castro los llevó a una constante guerra contra el capitalismo estadounidense.

República Dominicana

En 1965 los ciudadanos vieron a miles de marines desembarcando en sus costas por una supuesta “segunda Revolución Cubana”. Esto solo marcó la vida de miles de civiles inocentes y el robo a sus recursos naturales.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Nicolás Maduro: esta sería la última imagen del presidente de Venezuela antes de ser capturado por Estados Unidos

Granada

En 1983, esta pequeña isla sufrió la invasión de Estados Unidos luego de un golpe de Estado considerado “marxista” (sí, al parecer Marx es el que sigue levantando odio para E.U.A) y esto le recordó al mundo que el Caribe seguía siendo una zona bastante importante por sus recursos.

Panamá

No tan lejos de la invasión en Granada, en 1989, la operación “Causa Justa” no solo buscó capturar a Manuel Antonio Noriega, sino que dejó una huella imborrable sobre el control de la vía Interoceánica más importante del mundo. Aunque el país ya ha tomado su control nuevamente, pues esto es de su nación y no del país gringo.

Nicaragua

En este caso, Estados Unidos no ejerció la fuerza mayor con la que siempre invade, sino que fue a través de un financiamiento llamado “la Contra”. Sin embargo, este conflicto derramó sangre por completo en la nación y llevó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia.

Haití

Si, el país ha sufrido bastantes invasiones gringas con el sello de Washington, liderando la logística y la dirección política de su país.

Y ahora, con lo sucedido en Venezuela, se necesita saber qué pasará y cómo es que internacionalmente se hará justicia para el pueblo que tanto pide liberación pero que claramente, a manos de Estados Unidos no se puede tener libertad.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Intervención en Venezuela: Trump advierte pagar “un precio muy alto” a Delcy Rodríguez si no coopera con EEUU