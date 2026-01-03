Nicolás Maduro: esta sería la última imagen del presidente de Venezuela antes de ser capturado por Estados Unidos

Durante una entrevista el 2 de enero del 2026, Nicolás Maduro habló sobre la única llamada que tuvo con Donald Trump. VENEZUELAN GOVERNMENT TV

La imagen que circula como la última aparición pública de Nicolás Maduro, antes de ser capturado por tropas de Estados Unidos, corresponde a un video transmitido en cadena nacional, donde el presidente venezolano hablaba sobre el combate al narcotráfico en la región mientras conducía una camioneta por calles no especificadas de Venezuela.

El material fue difundido el viernes 2 de enero del 2026, casi 24 horas después que se reportaran ataques a instalaciones militares y puertos estratégicos en los estados de Miranda, La Guaira y Aragua, así como explosiones en Caracas. Desde entonces, no ha habido nuevas apariciones públicas del mandatario, ni mensajes posteriores en sus redes sociales oficiales.

En el video, Nicolás Maduro se muestra relajado, al volante.

¿Cuándo fue la última aparición de Nicolás Maduro?

En el video, Nicolás Maduro se muestra relajado, al volante, asegurando que su gobierno mantiene el control del territorio y reiterando que Venezuela enfrenta una “amenaza externa” vinculada al tráfico de drogas y a intereses internacionales. El mensaje fue transmitido por la televisión estatal y replicado en plataformas digitales oficiales.

Tras la difusión de ese video, la ausencia de Maduro ha generado una ola de especulación, especialmente luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el líder venezolano había sido capturado tras operaciones militares en el país. Hasta el momento.

Nicolás Maduro ofrecía una entrevista mientras manejaba, en la camioneta también viajaba su esposa.

Analistas señalan que el video podría haber sido grabado previamente y transmitido como parte de una estrategia de comunicación en medio de una escalada militar. Otros expertos subrayan que, en situaciones de crisis, la desaparición pública de un jefe de Estado suele alimentar rumores, pero no constituye prueba concluyente de captura o caída del gobierno.

Mientras tanto, Caracas y otras regiones continúan reportando interrupciones eléctricas, despliegues militares y restricciones aéreas, luego de que autoridades estadounidenses emitieran alertas por riesgos de seguridad en vuelo sobre Venezuela.