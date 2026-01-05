Buen panorama para la relación comercial trilateral entre EU, México y Canadá: U.S.-Mexico Foundation

Estados Unidos se siente a la mesa con sus dos socios comerciales, Canadá y México, para quien hay un buen panorama, afirma el director de U.S.-Mexico Foundation, Enrique Perret / ronniechua

Es momento de que Estados Unidos se siente a la mesa con sus dos socios comerciales, Canadá y México, para quien “hay un buen panorama”, reconoció el director de la U.S.-Mexico Foundation, Enrique Perret, en entrevista para “Negocios W”, con Jeanette Leyva Reus. La relación comercial trilateral enfrenta retos, pero también oportunidades relevantes en el corto y mediano plazo.

El directivo de la fundación de enlace México–Estados Unidos señaló que, de acuerdo con analistas, a Peter Navarro le gustó lo que México está haciendo con sus aranceles, especialmente contra productos chinos.

De acuerdo con Perret, la negociación se ha aligerado en temas como migración y agua; sin embargo, existen otros asuntos más complejos, como el energético, que podrían representar un reto en la próxima negociación del Tratado de Libre Comercio.

¿Cuáles son los temas más sensibles en la negociación comercial?

En el caso del tema laboral, dijo, ha funcionado la respuesta de México. Respecto a la protección del inversionista estadounidense en México, recordó que ese capítulo fue retirado por Estados Unidos, aunque empresas han solicitado que se reincorpore.

Habrá muchos temas que requieran tiempo y contexto, especialmente aquellos relacionados con China y el desarrollo tecnológico, que podrían llegar a buen puerto con una negociación adecuada.

¿Qué sectores muestran mayor crecimiento económico?

Perret destacó industrias en crecimiento como los data centers y las tecnologías, aunque advirtió que existe una conversación constante sobre una posible burbuja de infraestructura que, no obstante, seguirá expandiéndose.

La diferencia en el crecimiento económico es amplia, pero existe un peso fuerte, lo que en el corto y mediano plazo puede generar dividendos. El dólar se mantiene relativamente barato, lo que puede beneficiar a Estados Unidos, cuyo mercado continúa fuerte, con altas expectativas, múltiples salidas a bolsa, unicornios y nuevas empresas.

México representa alrededor del 80% de los mercados y es a lo que Donald Trump le está apostando, añadió.

Sobre el trabajo de la U.S.-Mexico Foundation, Perret confirmó que 2026 es un año clave, ya que han madurado diversos proyectos y se busca llegar a más empresarios y actores políticos para que conozcan el funcionamiento de Washington y las palancas estratégicas que pueden activarse.

