Diputados del PAN celebran detención de Nicolás Maduro y arremeten contra la “izquierda populista”

Tras la noticia de la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, diversos sectores políticos en México, como el Partido acción nacional, han reaccionado.

La legisladora aseguró que Maduro se encontraba gobernando de manera ilegítima, producto de un fraude electoral documentado y probado con las actas de los comicios de 2024, las cuales, se encuentran bajo resguardo del gobierno de Panamá.

“Haberse proclamado ganador de esas elecciones a pesar de haber sido derrotado por Edmundo González, envió no solo a los venezolanos, sino al mundo entero, un mensaje desalentador”, puntualizó Rubio tras conocerse la detención de Maduro.

Por su parte, Raúl Torres Guerrero, legislador migrante del PAN, señaló que con esta aprehensión, el mensaje para América Latina cambia por completo: “Los pueblos no están solos. Los ciudadanos no están solos. Las familias no están solas”.

Además, enfatizó que la detención de Maduro representa un golpe en la lucha contra el crimen organizado, acusando a los gobiernos de izquierda de pactar con grupos delictivos para enriquecerse mediante el tráfico de drogas.