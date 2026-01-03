;

Venezuela: ¿Quién ataca y por qué?

Ataque a la capital en medio de tensiones internacionales.

Petro sobre Venezuela

A primera hora de este 3 de enero de 2026, Caracas fue sacudida por una serie de explosiones coordinadas acompañadas por sonidos de aeronaves a baja altura que han encendido las alertas sobre un posible ataque externo o interno con motivaciones políticas o militares.

Versiones locales, declaraciones de gobiernos regionales y reportes internacionales sugieren dos líneas principales de explicación:

Acusación de ataque extranjero

Autoridades y figuras políticas, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han denunciado que Caracas está siendo bombardeada con misiles, exigiendo reuniones de emergencia en la ONU y la OEA ante lo que describen como una agresión militar.

La tensión se da en el marco de una relación altamente deteriorada entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, con Estados Unidos realizando operaciones militares en la región, incluidas acciones contra embarcaciones acusadas de narcotráfico.

