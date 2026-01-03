María Corina Machado tras caída de Maduro en Venezuela: “Edmundo González debe asumir su mandato de inmediato”

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ratificó la validez del mandato de Edmundo González tras la caída de Nicolás Maduro. / Alfredo Lasry R

En un mensaje que marca un antes y un después en Venezuela, la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, sentenció hoy que “llegó la hora de la libertad”, celebrando así la captura de Nicolás Maduro en Caracas, bajo la “Operación Resolución Absoluta” ejecutada por fuerzas del gobierno de los Estados Unidos.

Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. — María Corina Machado.

Para Machado, la detención del dictador despeja el camino para restaurar el hilo constitucional, ya que instó a que Edmundo González Urrutia, vencedor de las elecciones presidenciales de julio de 2024 que fueron frustradas por el régimen, asuma sus funciones sin dilaciones.

“Edmundo González debe asumir de inmediato su mandato constitucional”, subrayó, delineando los primeros pasos de lo que denomina un gobierno de reconstrucción nacional: “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

A los venezolanos que están dentro de nuestro país estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. — María Corina Machado.

Washington toma control de Venezuela

Por su parte, desde Florida, el presidente Donald Trump ofrecío detalles del operativo en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde aseguró que las fuerzas de seguridad estadounidenses permanecerán en Venezuela hasta que se complete una “transición adecuada”, indicando que su administración tomará provisionalmente el control operativo de las estructuras del Estado venezolano.

