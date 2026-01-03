Acción de Estados Unidos contra Venezuela es un “peligroso precedente”: ONU

La intervención de Estados Unidos en Venezuela, con la detención de Nicolás Maduro, fue considerada por la ONU como un "peligroso precedente" en contra del derecho internacional. / Jesus Vargas

En un largo comunicado, la Organización de las Naciones Unidas, en voz de su secretario general, António Guterres, consideró las acciones perpetradas por Estados Unidos en contra de Venezuela como “peligroso precedente”.

Guterres subrayó la importancia del pleno respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, recordando que el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado está prohibido.

Asimismo, instó a todos los actores involucrados a privilegiar el diálogo inclusivo, con respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho, enfatizando que la protección de la población civil debe ser prioritaria.

El Secretario General de la ONU considera que la acción militar de Estados Unidos en #Venezuela sienta un "peligroso precedente".

¿Cuál fue la postura de Estados Unidos y las reacciones internacionales?

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las fuerzas de su país capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, quienes habrían sido trasladados a Estados Unidos para ser juzgados por cargos de “narcoterrorismo”. También anunció que Washington gobernará temporalmente Venezuela hasta concretar una transición “segura” y advirtió sobre un posible segundo ataque de mayor escala.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a actuar con moderación y reiteró que la protección del pueblo venezolano es primordial. En tanto, la presidenta de la Asamblea General recordó que la Carta de la ONU “no es opcional” y que el respeto al derecho internacional es la base del orden global.

¿Por qué Venezuela pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad?

Tras la ofensiva, Venezuela solicitó formalmente una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, denunciando bombardeos a sitios civiles y militares en Caracas y en estados como Miranda, Aragua y La Guaira. La sesión fue convocada para el lunes 5 de enero, con el objetivo de discutir la agresión y exigir el cese de las acciones armadas, así como la rendición de cuentas.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela recordó que, aunque deben investigarse las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro, ninguna de ellas justifica una intervención militar que vulnere el derecho internacional, reiterando que los derechos humanos deben ocupar el primer lugar.

