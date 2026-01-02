¿No caíste en El Torito? Cuidado, el operativo seguirá vigente

Pasan Año Nuevo en El Torito 53 personas por rebasar los límites de ingesta de alcohol permitidos: SSC

El Programa Conduce Sin Alcohol estará vigente las 24 horas hasta el domingo 11 de enero de 2026.

Durante la aplicación del programa conduce sin alcohol jornadas decembrinas, se realizaron 395 mil 155 pruebas alcoholstop (ambiente interior del vehículo), y 4 mil 236 pruebas de alcoholemia de aire expirado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que del 12 al 31 de diciembre 1 275 conductores superaron el límite permitido y 1,258 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

Tan solo el 31 de diciembre, 53 fueron trasladadas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social Mejor conocido como “El Torito”, por rebasar los límites de ingesta de alochol permitidos.

Sin embargo, la cantidad de personas que pasaron la noche de Año Nuevo en El Torito es menor a la registrada el año pasado, cuando 71 personas fueron ingresados a dicho centro de sanciones.

¿Cuáles son los límites de alcohol permitidos al conducir?

El Artículo 50 del Capítulo 2 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, señala que está prohibido conducir un vehículo cuando la cantidad de alcohol en la sangre sea superior a 0.8 gramos por litro o el alcohol en aire espirado sea superior a 0.4 miligramos por litro.

Al exceder los límites permitidos en la sangre, la autoridad remitirá al infractor al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, donde debe permanecer de 20 a 36 horas, además de recibir seis puntos de penalización a su licencia para conducir de los 12 disponibles.

En el momento de la detención la unidad implicada será remitida al corralón en donde se podrá recoger la unidad después de la detención, pero si el implicado no es el propietario se establecerá una multa de 60 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, una cantidad de 6 mil 514.2 pesos.

¿Hasta cuándo estará vigente el operativo Conduce Sin Alcohol?

La remisión al centro de reinserción no aplica para “conducción errática de vehículos motorizados”, por lo que las autoridades remitirán al infractor ante un Juzgado Cívico.

El Programa Conduce Sin Alcohol, también conocido como Prueba del Alcoholímetro, inició el 12 de diciembre de 2025 de cara a las fiestas de fin de año y estará vigente las 24 horas hasta el domingo 11 de enero de 2026.

El operativo cuenta con la participación de poco más de 500 elementos que se desplegarán en los accesos y salidas de la Ciudad de México y zonas de alta incidencia de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

