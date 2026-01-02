Cell Broadcast: cómo funciona la tecnología que usa el Gobierno para mandar mensaje de alerta a tu celular sin tener una app especial para sismos

Una de las principales ventajas de Cell Broadcast es que no requiere aplicaciones especiales, saldo, ni datos móviles. Getty Images

La tecnología Cell Broadcast se ha convertido en la piedra angular de los sistemas de alerta de emergencia en países como México, Estados Unidos y varias naciones de Europa, en especial en zonas sísmicas como la Ciudad de México, que hoy 2 de enero vivió el primer sismo del 2026.

A diferencia de los mensajes tradicionales, este sistema permite que el Gobierno y las autoridades de Protección Civil envíen alertas masivas a celulares dentro de una zona geográfica específica, sin necesidad de que las personas tengan instalada una aplicación especial para sismos o conexión a internet.

¿Qué es y cómo funciona Cell Broadcast?

Cell Broadcast, conocido en México como el Servicio de Radiodifusión Celular (CBS), es una tecnología integrada en las redes móviles que transmite mensajes de emergencia a todos los dispositivos conectados a una antena o “celda” determinada. Al activar una alerta, la autoridad responsable envía el mensaje a una plataforma central, que lo transmite a las torres de telefonía móvil. Desde ahí, la señal se difunde simultáneamente a todos los celulares en el área definida.

La fachada de un edificio sufre daños por el sismo en la Ciudad de México en el año 2017. Getty Images / erlucho Ampliar

A diferencia del SMS tradicional, que envía mensajes uno por uno, Cell Broadcast trabaja como una difusión de alarma en masa, lo que lo hace mucho más rápido y estable incluso cuando las redes están congestionadas por llamadas o tráfico de datos.

Ventajas sobre otros sistemas que mandan alertas por mensaje

Una de las principales ventajas de Cell Broadcast es que no requiere aplicaciones especiales, saldo, ni datos móviles. Siempre que el teléfono tenga señal y esté encendido, puede recibir el mensaje, incluso en zonas rurales.

Además, esta tecnología permite:

Geolocalizar alertas para áreas específicas afectadas por sismos, huracanes o tsunamis.

Enviar mensajes breves con instrucciones claras sobre medidas de seguridad.

Operar aun cuando las redes están saturadas o bajo presión por emergencia.

México usa la tecnología Cell Broadcast para alerta sobre sismos

El Cell Broadcast ya se ha probado con éxito en simulacros nacionales, como el del 19 de septiembre de 2025, donde más de 80 millones de celulares recibieron alertas directamente en sus pantallas sin necesidad de apps ni internet.

#VIDEO | Lo que tienes que saber de los hechos registrados tras el #Sismo con epicentro en San Marcos, #Guerrero, y el reporte de las autoridades hasta el momento.



📹: @Cinelis_, reportera de W Radio.

🔴 https://t.co/vVSEq4NzKV pic.twitter.com/XlHDsW94ww — W Radio México (@WRADIOMexico) January 2, 2026

Y para sismos de gran magnitud, como el sismo que ocurrió este viernes 2 de enero del 2026 en la Ciudad de México, con epicentro en San Marcos, Guerrero, demostró que es un sistema importante para informar a la población sobre un sismo cercano y con tiempo hallar un refugio para salvar la vida.

Este sistema complementa las alarmas tradicionales (altavoces, sirenas y aplicaciones), y representa un avance clave en la protección civil digital, acercando alertas rápidas y precisas a millones de personas en el país.