El desafío del Home Office: desconexión digital y seguridad jurídica en la antesala mundialista

La pandemia de COVID-19 aceleró una transformación tecnológica que ya estaba en marcha, obligando a empresas y trabajadores a adaptarse al entorno digital de la noche a la mañana. Sin embargo, esta transición ha traído consigo retos legales y psicológicos que apenas estamos comenzando a regular. En una charla reciente con el Abogado Teodoro Serralde, Director General de Serralde Consultores Jurídicos, exploramos cómo el Home Office ha redefinido conceptos como la privacidad, la productividad y el descanso.

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¿Qué es el derecho a la desconexión digital?

Uno de los puntos más críticos en el teletrabajo es la dificultad para separar la vida personal de la profesional. Serralde destaca que el derecho a la desconexión está reconocido en la Ley Federal del Trabajo dentro del capítulo de teletrabajo. Este derecho busca proteger al empleado de la “inmediatez” que imponen las tecnologías de información y comunicación (TICs).

No se trata solo de no contestar correos fuera de horario, sino de proteger la salud pública. En ciudades saturadas como la Ciudad de México, el estrés derivado de estar “siempre conectado” afecta la calidad de vida. El abogado señala que:

La desconexión laboral debe respetarse para evitar afectaciones psicológicas y garantizar el “derecho a la soledad”.

Las empresas deben establecer métricas claras para trabajar por objetivos en lugar de solo por horas cumplidas.

en lugar de solo por horas cumplidas. Existe una “expectativa de privacidad” incluso cuando se utilizan equipos proporcionados por la empresa.

¿Quién responde ante un accidente en casa?

Una duda común es qué sucede si sufren un percance mientras trabajan de forma remota. Serralde explica que la naturaleza del riesgo es similar a la presencial, pero debe estar muy bien delimitada en el contrato. Si por ejemplo, el empleado sufre un daño por el uso excesivo de dispositivos (como problemas en las manos o fatiga visual), esto podría considerarse un riesgo de trabajo.

Sin embargo, hay matices importantes. Si el trabajador se accidenta realizando actividades ajenas a sus funciones (como salir por comida sin avisar), el patrón y el seguro social podrían deslindarse de la responsabilidad al no ser un acto propio de su labor. Por ello, la supervisión digital y la documentación de procesos son herramientas vitales para ambas partes.

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¿Cómo pueden las empresas evitar multas y mejorar el ambiente?

Para las organizaciones que desean implementar esquemas híbridos o remotos, el consejo de Serralde es claro: prevención legal y enfoque humano. El cumplimiento de normativas como la NOM-037 (especializada en teletrabajo) es esencial para evitar sanciones administrativas.

Las empresas deben proporcionar las herramientas necesarias y, sobre todo, cambiar el “chip cultural”. Al final del día, una persona que tiene tiempo para su familia y sus hobbies rinde mejor que alguien agotado por el brillo de la pantalla a las dos de la mañana. La clave del éxito en el Home Office moderno no está en la vigilancia constante, sino en la confianza y el cumplimiento de objetivos estratégicos.