¿Quién es John Ternus? El ingeniero de bajo perfil que tomará las riendas de Apple

John Ternus no era el rostro más visible de Apple Inc., pero sí uno de los más influyentes puertas adentro. Con más de 25 años en la compañía, su nombramiento como CEO a partir del 1 de septiembre de 2026 confirma la decisión estratégica de apostar por talento interno para asegurar continuidad en un entorno tecnológico cada vez más competitivo.

El relevo llega tras una transición cuidadosamente diseñada por el consejo de administración, que aprobó por unanimidad el cambio de liderazgo. Tim Cook dejará el cargo de CEO después de 15 años para convertirse en presidente ejecutivo, manteniéndose como figura todavía relevante en decisiones estratégicas. No se trata de una salida sino de un movimiento de reacomodo en la cúpula de la empresa con sede en Cupertino.

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El ingeniero detrás del iPhone, Mac y la transición a Apple Silicon

Antes de convertirse en CEO, Ternus ocupaba el cargo de vicepresidente senior de ingeniería de hardware, liderando el desarrollo de productos centrales como iPhone, iPad y Mac. Su perfil técnico ha sido determinante en proyectos que evolucionaron la hoja de ruta de Apple, incluyendo la transición a chips propios, conocida como Apple Silicon.

Graduado en ingeniería mecánica por la Universidad de Pensilvania, Ternus construyó su carrera lejos del protagonismo mediático, a diferencia de sus predecesores, incluido el finado Steve Jobs, quien, en gran medida, labró su imagen gracias a una intensa y sostenida campaña de marketing. Sin embargo, dentro de Apple es reconocido por su capacidad para ejecutar proyectos complejos y coordinar equipos de alto nivel. Su nombramiento refleja un giro hacia el producto como eje del negocio.

Por qué Apple eligió a Ternus y no a un perfil externo

La elección de John Ternus responde a una lógica simple: estabilidad sin frenar la evolución. En lugar de buscar un CEO externo, Apple optó por alguien que conoce la cultura, los procesos y los desafíos internos de la compañía, en un momento donde la velocidad de ejecución es crítica.

Además, su perfil técnico marca una diferencia frente a la etapa de Tim Cook, caracterizada por la eficiencia operativa y la expansión del negocio de servicios. Ahora, la empresa parece apostar por reforzar su capacidad de innovación en hardware y software, en plena carrera tecnológica global.

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Los retos inmediatos del nuevo CEO de Apple

El principal desafío de Ternus será acelerar el desarrollo en inteligencia artificial, y lo tiene desde el primer día que inicie actividades como CEO. Apple enfrenta una presión importante frente a competidores como Google y Microsoft, que han avanzado con mayor rapidez en IA generativa y asistentes inteligentes, un terreno donde la compañía aún busca posicionarse con fuerza.

A esto se suma la dependencia del iPhone, que sigue representando más del 50% de los ingresos de Apple. Diversificar sin comprometer rentabilidad será esencial. El mercado también espera nuevos productos que impulsen crecimiento, desde dispositivos plegables hasta innovaciones en wearables y nuevas categorías tecnológicas.

El nuevo rumbo de Apple: más ingeniería, menos discurso

Con Ternus al frente, Apple entra en una etapa donde el protagonismo vuelve al producto. Su liderazgo apunta a reforzar la integración entre hardware, software y servicios, ante el desafío de contraste tecnológico frente a sus marcas competencia.

La transición no rompe con el pasado, pero sí opta por las prioridades. Con Tim Cook aún presente en la estructura, Apple combina experiencia y renovación. El resultado de esta fórmula definirá si la compañía logra mantenerse como referente en la industria o si cede terreno en la próxima gran ola tecnológica.