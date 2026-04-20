Google y la SEP impulsan el talento joven: 100,000 becas para el futuro digital en México

El panorama tecnológico en México está dando un giro emocionante. Lo que comenzó como un esfuerzo por cerrar la brecha digital se ha convertido en una realidad tangible para miles de jóvenes. Google México y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han confirmado la evolución de su acuerdo de colaboración, alcanzando una cifra histórica: 100,000 becas destinadas a estudiantes de bachillerato para cursar los Certificados de Carrera de Google.

Esta iniciativa no es solo un número en un papel. Tras el éxito obtenido en 2025 con la entrega de 60,000 apoyos, esta nueva fase suma 40,000 becas adicionales. El objetivo es claro: democratizar el acceso a la educación tecnológica de alto nivel y preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral que ya no pide, sino que exige, conocimientos en Inteligencia Artificial (IA) y habilidades digitales avanzadas.

¿En qué consiste la nueva oferta educativa de Google?

La gran novedad de este año es la incorporación del Certificado Profesional de IA de Google. A diferencia de los cursos teóricos tradicionales, este programa se enfoca en la práctica real y en el uso de herramientas de vanguardia que están transformando las industrias creativas y analíticas.

Los estudiantes becados tendrán la oportunidad de aprender a utilizar tecnologías como:

Nano Banana 2 y Veo3: Herramientas de última generación para la creación de activos de marketing y contenido visual.

Desarrollo de aplicaciones: Métodos para construir apps funcionales sin necesidad de dominar lenguajes de programación complejos (no-code).

Gemini Deep Research: Una plataforma avanzada para realizar investigaciones de mercado estratégicas de forma eficiente.

¿Cómo beneficia este programa a los estudiantes mexicanos?

El impacto de estas certificaciones va más allá del aprendizaje académico; se traduce en oportunidades reales de empleo. Al estar alineadas con las necesidades de la industria global, estas becas funcionan como un puente directo hacia el mundo profesional. Instituciones como el Colegio de Bachilleres y diversas escuelas técnicas ya están integrando este contenido en su formación.

Sebastián Valverde, Director General de Google México, enfatizó que esta expansión busca que el talento joven lidere la transformación digital del país. Y los datos respaldan este entusiasmo: en México, el 75% de los graduados de estos certificados reportan beneficios directos en su carrera profesional, ya sea consiguiendo un nuevo empleo o logrando un aumento salarial en un periodo menor a seis meses tras concluir su capacitación.

¿Dónde pueden inscribirse los interesados?

La democratización de la tecnología significa que el conocimiento debe estar al alcance de un clic. Todos los detalles sobre la oferta de Certificados de Carrera, los requisitos para las becas y otras capacitaciones gratuitas están disponibles en el portal oficial de Crece con Google.