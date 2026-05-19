El buscador será tu comprador personal: Así funcionan los nuevos agentes de IA de Google

El comercio electrónico está a punto de experimentar su mayor transformación desde la invención del carrito de compras. Durante la presentación de sus últimas innovaciones tecnológicas el Google I/O se ha revelado una ambiciosa estrategia para integrar agentes de inteligencia artificial (IA) con capacidades de acción autónoma directamente en su ecosistema. Apoyados en el nuevo modelo Gemini 3.5 Flash —que destaca por su velocidad y eficiencia—, estos asistentes no solo buscarán información por ti, sino que podrán realizar compras completas de principio a fin bajo tu supervisión.

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¿Qué es el Protocolo de Comercio Universal y cómo automatiza tus compras?

Tradicionalmente, para comprar en línea necesitabas navegar por pestañas, comparar precios manualmente y rellenar formularios de pago. Google busca eliminar esta fricción mediante el Protocolo de Comercio Universal (UCP), un estándar abierto desarrollado en colaboración con gigantes como Shopify, Mercado Libre y Walmart.

Este sistema permite que los agentes de IA se comuniquen de forma directa y estructurada con las tiendas en segundo plano. En lugar de limitarse a leer una página web como un usuario común, la IA puede consultar inventarios, verificar especificaciones, aplicar cupones de descuento automáticos y gestionar el proceso de pago de manera inmediata.

Detalle clave: La función de compra con agentes comenzará su despliegue gradual este verano en Estados Unidos, con planes de expandirse próximamente a mercados internacionales como Canadá.

¿Cómo protegen los agentes tus datos bancarios y tu dinero?

Dejar que una inteligencia artificial realice transacciones financieras puede generar dudas sobre la seguridad. Para solucionar esto, Google ha diseñado el sistema bajo una premisa clara: el usuario siempre mantiene el control. El protocolo implementa una tecnología de traducción financiera que actúa como un puente seguro y encriptado entre tú, la tienda y el procesador de pagos.

La IA realiza la operación de forma totalmente transparente utilizando las tarjetas de crédito o débito que ya tienes guardadas de manera segura en tu Google Wallet. Además, el sistema requiere confirmación explícita para compras importantes, asegurando un registro verificable que evita cualquier cargo inesperado o no autorizado.

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¿Qué son las Tarjetas Universales y cómo mejoran tu experiencia al comprar?

La interacción con estos agentes se materializará a través de las llamadas Tarjetas Universales (Universal Cards). Estas ventanas inteligentes aparecerán de manera fluida mientras usas Gmail, miras un video en YouTube o conversas con Gemini. Si estás planeando el armado de una computadora o buscando un regalo, la tarjeta analizará en tiempo real si los componentes del carrito son compatibles entre sí (como la placa madre y el procesador), te notificará si un producto vuelve a tener inventario o si ha bajado de precio.

El gran beneficio es el ahorro de tiempo y dinero ya que podrás delegar tareas complejas, como buscar la mejor oferta para un equipo de campamento o planificar la lista del supermercado, y dejar que la IA ejecute la transacción en segundo plano sin necesidad de mantener el navegador abierto o la computadora encendida.