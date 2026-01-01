Dan de alta a dos lesionados del Tren Interoceánico; cinco continúan hospitalizados

El IMSS-Bienestar reportó avances positivos en la recuperación de los lesionados Tren Interoceánico, pues gracias a una evolución clínica favorable, un paciente que se encontraba en el Hospital General de Salina Cruz y otro que era atendido en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” recibieron el alta médica de manera oficial.

Ambos abandonaron las instalaciones hospitalarias con el suministro de medicamentos necesarios para dar continuidad a sus respectivos tratamientos en casa.

¿Qué atención recibirán los pacientes dados de alta?

La institución confirmó que los pacientes contarán con un seguimiento puntual a través de consulta externa, donde se les brindará atención integral en especialidades como medicina interna, psicología y cualquier otra disciplina médica que cada caso particular requiera para su total recuperación.

¿Cuántas personas continúan hospitalizadas tras el incidente?

Actualmente, cinco personas permanecen hospitalizadas recibiendo atención médica especializada en diversas unidades de la región.

El reporte oficial detalla que dos pacientes continúan bajo observación en el Hospital General de Salina Cruz, otros dos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y una persona más permanece en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”.

"Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las personas que continúan hospitalizadas reciben atención médica especializada y monitoreo constante por parte de nuestro equipo médico, y sus familias cuentan con acompañamiento permanente".

