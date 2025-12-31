FGR extrae caja negra de locomotora para esclarecer el siniestro del Tren Interoceánico

La caja negra es fundamental para el análisis de los datos de operación y será integrado a la carpeta de investigación

La Fiscalía General de la República reporta avances en las investigaciones sobre el descarrilamiento interoceánico ocurrido en el Corredor Interoceánico en Oaxaca, destacando la extracción de la caja negra de la locomotora como un elemento clave para determinar las causas del incidente.

Este dispositivo técnico resulta fundamental para el análisis de los datos de operación y será integrado a la carpeta de investigación que encabezan los ministerios públicos federales.

Trabajos de campo de peritos especializados y elementos policiales, encabezados por #MP de la #FGR, continúan en Oaxaca, a fin de integrar la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido en el @CIIT_mx, reportando un avance en cuanto a intervenciones respecto a la… pic.twitter.com/yYEYjiZk7A — FGR México (@FGRMexico) December 31, 2025

¿Qué revelará la caja negra del tren?

La FGR señala que los trabajos de campo realizados por peritos especializados y elementos de la Agencia de Investigación Criminal han permitido además el levantamiento de la unidad siniestrada.

Estas acciones forman parte de un plan de investigación integral que incluye la inspección exterior de los vagones de pasajeros, peritajes en causalidad de hechos, estudios de derecho de vía e identificación vehicular, todo sustentado con evidencia fotográfica y videograbaciones de los lugares involucrados.

Zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico. Ampliar

¿Cómo avanza la investigación y la atención a las víctimas?

Personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional mantiene una coordinación constante con instituciones federales, estatales y locales para agilizar el procesamiento de las pruebas obtenidas.

La fiscalía confirma que ya se han entregado los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares tras concluir los estudios de necropsia correspondientes, y que la reparación integral del daño es una prioridad, por lo que trabaja de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar que el proceso se realice bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos de los afectados.

“La Fiscalía General de la República seguirá informando oportunamente sobre los avances en los trabajos que se llevan a cabo, además reitera su compromiso con las víctimas, con la seriedad y objetividad de la investigación”. —

