Fiesta electrónica en Reforma reúne a 250 mil personas para recibir 2026

El Gobierno de la Ciudad de México informó que "la fiesta electrónica más grande del mundo” congregó a 250 mil personas en Avenida Paseo de la Reforma, para despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026.

¡Así recibimos el 2026 en Paseo de la Reforma!



Más de 250 mil personas hicimos del espacio público una gran fiesta para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo, con música electrónica, convivencia y alegría. Reforma volvió a ser punto de encuentro, libertad y celebración…

¿Cómo se vivió el conteo regresivo para recibir 2026 en Paseo de la Reforma?

Minutos antes del cambio de año, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada subió al escenario para encabezar el conteo regresivo que marcó la llegada del 2026.

“¡Qué felicidad estar en el espacio público disfrutando la fiesta electrónica más grande del mundo! Más de 250 mil personas venimos a disfrutar la bienvenida 2026 (…) ¡Feliz Año Nuevo, felicidades! El Gobierno de la Ciudad de México les desea lo mejor para el 2026, mucho amor, muchas libertades ¡Qué siga la fiesta!”. —

Cerramos 2025 agradeciendo cada abrazo, cada encuentro y cada paso compartido.



Un año que nos enseñó a cuidarnos más, a no soltarnos y a seguir creyendo en la fuerza de esta ciudad.



Que 2026 nos encuentre juntas y juntos, con esperanza, con alegría y con el corazón abierto.

¿Qué artistas participaron en la fiesta electrónica?

Cabe señalar que festival de música comenzó desde las 6 de la tarde de este 31 de diciembre con Ramiro Puente, quien fue el encargado de encender los motores con un viaje por la historia de la electrónica nacional, cediendo la estafeta a Vel, quien con un techno sofisticado, comenzó a elevar las pulsaciones de la avenida.

El tono de la noche se tornó magnético con la llegada de Jehnny Beth, cuyo set industrial y oscuro preparó el terreno para un cambio radical de energía con la entrada de 3BallMTY, el colectivo regiomontano que desató la euforia masiva al fusionar ritmos populares con su inigualable estilo electrónico moderno, logrando que el ánimo colectivo se fundiera en una sola fiesta.

El evento inició a las 18:00 horas y se extendió hasta las 2:00 del primero de enero de 2026. Ampliar

Cerca de la medianoche, Mariana BO asombró a la audiencia con su característica fusión de violín en vivo y electro house, mientras que Kavinsky, icono del synthwave, transportó a las y los asistentes a un paisaje retrofuturista digno de la cinematografía de los años 80, justo antes del clímax del evento.

Tras el conteo masivo, tomó el control Arca, quien ofreció una experiencia inmersiva y experimental, que desafió los sentidos.

Finalmente, para sellar una noche inolvidable, MGMT tomó los controles a la una de la mañana con su DJ set, navegando entre la nostalgia del dance y la electrónica alternativa, manteniendo a la multitud en movimiento con la llegada del Año Nuevo.

