Vehículos, armas, drogas, dinero y más de 500 detenidos en el Operativo Sur 2025

Operativo Sur 2025 en el Estado de México

Con el objetivo de mantener el orden y fortalecer la seguridad en los municipios de la zona sur del Estado de México, del 1 de enero al 25 de diciembre del presente año, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegó el Operativo Sur 2025, logrando como resultado la detención de 548 personas.

De acuerdo con la dependencia estatal, estas acciones forman parte del trabajo coordinado que se realiza en las Mesas de Paz, encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

¿Cuántas armas y municiones fueron aseguradas?

Durante la implementación de los operativos tácticos se aseguraron 46 armas, de las cuales 13 eran largas, 23 cortas, tres réplicas y siete hechizas, además de 82 cargadores y dos mil 887 cartuchos útiles.

¿Qué vehículos y motocicletas fueron decomisados?

Asimismo, se incautaron 179 vehículos, de los cuales 73 contaban con reporte de robo, así como 129 motocicletas, 56 de ellas con denuncia por hurto, como parte de los resultados del Operativo Sur 2025.

¿Qué drogas y dinero fueron asegurados en el operativo?

En materia de sustancias ilícitas, las autoridades decomisaron 10 mil kilogramos con 485 gramos de marihuana, 204 kilogramos con 500 gramos de cocaína, 119 pastillas de anfetaminas y metanfetaminas, así como mil kilogramos con 80 gramos de cristal. Además, se aseguró un millón 753 mil 20 pesos en efectivo.

¿Qué otros objetos fueron asegurados?

Finalmente, en lo que respecta a equipo presuntamente utilizado para fines delictivos, se aseguraron 59 teléfonos celulares, 18 radios de comunicación, 217 ponchallantas, 11 artefactos tácticos —entre ellos chalecos y placas balísticas—, un dron, una granada y dos animales exóticos.

