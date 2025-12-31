Grupo criminal intenta descarrilar tren de carga en Cortázar, Guanajuato; el sabotaje fue frustrado

Presuntos integrantes de un grupo delictivo intentaron sabotear un tren de carga, pero fue frustrado en el municipio de Cortázar, luego de que cortaron parcialmente un riel con la intención de descarrilar la mole y robar la mercancía que transportaba, principalmente electrodomésticos.

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, confirmó el hecho en una entrevista con el ’Noticiero ‘En Línea’; destacó que este intento de sabotaje se vincula al debilitamiento financiero de grupos delictivos tras decomisos millonarios de hidrocarburo.

“La información que tenemos es, efectivamente, sí hubo un intento, afortunadamente no les funcionó, cortaron una parte del riel, un aproximado de 40 centímetros; y gracias a la pericia del operador de la máquina, que redujo la velocidad, logró pasar una parte del convoy, y ahora a trabajar duro, a prevenir, a supervisar”, comentó el funcionario estatal.

Destacó que más de tres millones de pesos en hidrocarburo han sido decomisados en Guanajuato entre fuerzas estatales y de la federación.

“Es importante el menoscabo que se les está generando en sus finanzas; obviamente ellos buscan cómo hacerse de recursos. Recordemos que en esa zona los trenes no van por maíz, llevan equipos electrodomésticos o autopartes”.

¿Cómo se detectó el intento de sabotaje?

Los trenes están bajo la supervisión de la Guardia Nacional, pero hay una colaboración constante, por instrucciones de la propia gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha pedido sumarse y trabajar en equipo.

Por otro lado, fuentes al interior de Seguridad señalaron que el incidente fue detectado oportunamente gracias a la pericia del maquinista, lo que evitó un accidente de mayores consecuencias, e informó tanto a Ferrocarriles como a la Guardia Nacional, quienes, como primeros respondientes, tomaron el caso.

Se supo que el daño consistió en un corte aproximado de 40 centímetros en uno de los rieles y que a pesar de la afectación, el operador del tren redujo la velocidad del convoy y logró atravesar la zona sin que se registrara un descarrilamiento.

Con ello, los presuntos responsables no lograron su cometido.

¿Qué autoridades investigan el caso?

Pese al operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional a un costado de las vías del tren, no se logró la detención de ninguna persona.

Cabe señalar que el daño realizado a estas vías de comunicación, queda bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República, para que sean ellos quienes den continuidad a este hecho, y poder dar con los responsables de este intento de sabotaje.

Este medio de información, buscó al área de Comunicación de la Fiscalía General de la República, quienes solo señalaron que se tenía conocimiento del caso, pero están a la espera de la denuncia correspondiente por parte de la empresa ferrocarrilera, para poder continuar con las investigaciones.

