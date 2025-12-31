Recuperan cilindro con gas cloro robado en Michoacán

Autoridades de Michoacán recuperaron el cilindro de gas cloro que fue robado en Michoacán

Autoridades de Michoacán recuperaron el cilindro de gas cloro, propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) del municipio de Morelia que había sido sustraído del Pozo El Retiro, en la colonia Dr. Miguel Silva González.

¿Cómo se realizó el operativo para recuperar el cilindro?

La mañana de este miércoles elementos de la Policía de Morelia recuperaron el cilindro que contenía un gas altamente peligroso y que había sido sustraído del pozo “El Retiro”; en coordinación con diferentes dependencias municipales, estatales y federales desplegaron un operativo para su recuperación.

“Desde el primer reporte se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó un operativo para localizarlo, con el objetivo de prevenir riesgos para la ciudadanía”. — Policía de Morelia

¿Qué ocurrió tras la localización del gas cloro?

El cilindro fue ubicado en un predio cercano al sitio de donde fue sustraído y fue entregado a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia para después canalizarlo al organismo operador para su resguardo.

Recupera Policía Morelia cilindro con gas cloro



Gracias a un trabajo coordinado entre instancias municipales, estatales y federales, se logró ubicar y asegurar un cilindro con gas cloro que había sido sustraído en la zona de la colonia Dr. Miguel Silva González. pic.twitter.com/P2IQ2fbOd4 — Policía de Morelia (@Policia_Morelia) December 31, 2025

La alerta que se emitió en Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, para la recuperación del cilindro de gas cloro ya fue levantada. Se informó que no hubo ninguna afectación.

📢 Boletín de Alerta por Robo de Cilindro con Gas Cloro 🚨



Número de Identificación ONU: 1017 Cloro

Boletín: 30.12.2025

Emisión: 15:00 horas



Alerta dirigida a las Unidades de Protección Civil de #Colima, #Jalisco, #Guanajuato, #Querétaro, #EdoMéx y #Guerrero.@laualzua pic.twitter.com/ls9MJQcCPQ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 30, 2025

