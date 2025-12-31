Recuperan cilindro con gas cloro robado en Michoacán
Autoridades informaron que el cilindro de gas cloro fue recuperado en Morelia y que no se registraron afectaciones tras el operativo de búsqueda.
Autoridades de Michoacán recuperaron el cilindro de gas cloro, propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) del municipio de Morelia que había sido sustraído del Pozo El Retiro, en la colonia Dr. Miguel Silva González.
¿Cómo se realizó el operativo para recuperar el cilindro?
La mañana de este miércoles elementos de la Policía de Morelia recuperaron el cilindro que contenía un gas altamente peligroso y que había sido sustraído del pozo “El Retiro”; en coordinación con diferentes dependencias municipales, estatales y federales desplegaron un operativo para su recuperación.
“Desde el primer reporte se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó un operativo para localizarlo, con el objetivo de prevenir riesgos para la ciudadanía”.— Policía de Morelia
¿Qué ocurrió tras la localización del gas cloro?
El cilindro fue ubicado en un predio cercano al sitio de donde fue sustraído y fue entregado a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia para después canalizarlo al organismo operador para su resguardo.
La alerta que se emitió en Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, para la recuperación del cilindro de gas cloro ya fue levantada. Se informó que no hubo ninguna afectación.