Roban cilindro de gas cloro en Morelia, Michoacán; autoridades emiten alerta para Edomex y cinco estados más

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió una alerta para las unidades de Protección Civil de los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, para que las autoridades implementen acciones preventivas de protección a la población por el robo de un cilindro de gas cloro, propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) del municipio de Morelia, Michoacán.

El cilindro fue sustraído del pozo “El Retiro”, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, del mismo municipio.

¿Cuáles son las características del cilindro robado?

El cilindro robado tiene las siguientes características; capacidad de 68 kilogramos, color gris aluminio, utilizado en el proceso de potabilización del agua, con número de serie 7107830Y, y con un nivel de contenido aproximado del 50% de su capacidad total.

¿Qué acciones realizan las autoridades para su localización?

Para su localización se han implementado las siguientes medidas:

- La Policía estatal y municipal realizan recorridos por chatarreras, baldíos y negocios donde pudiera comercializarse el producto o el material del cilindro.

- Con el apoyo de la Guardia Nacional se harán revisiones en carreteras que cruzan la entidad.

- A través de correo electrónico se notifica a las Unidades de Protección Civil de las Entidades Federativas donde podría llegar a localizarse el cilindro.

- En medios de comunicación y redes sociales se lleva a cabo la difusión de las características del cilindro y de los números telefónicos de emergencia.

¿Qué hacer si alguna persona lo encuentra?

Autoridades exhortan a las unidades de Protección Civil estatales a tomar las siguientes acciones:

- Solicitar a la ciudadanía que en caso de localizar el cilindro no lo manipule, se aleje de inmediato del mismo y de aviso a las autoridades.

- Deberá notificar el hallazgo al número de emergencias 911 o al 443 369 7221 de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Morelia;

- También pueden notificar al 44 32 77 00 89 Ing. Rogelio Ortiz Chávez, Supervisor de Cloración OOAPAS.

- Y 44 32 30 15 78 Dr. Francisco Ung Medina, Departamento de Potabilización Ooapas.

- Implementar las medidas señaladas en la GUÍA 124 de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia (GRE).

