  • 31 DIC 2025, Actualizado 18:46

Volcadura deja 13 lesionados en el Circuito Exterior Mexiquense

La volcadura de una camioneta de servicio público ocurrió a la altura del kilómetro 28 del Circuito Exterior Mexiquense y dejó un saldo de 13 personas lesionadas, además de afectaciones viales.

José Cruz García

Esta mañana se registró la volcadura de una camioneta de transporte público a la altura del km 28, del Circuito Exterior Mexiquense, pasando la caseta de Tultepec dirección a Puebla, dejando un saldo de 13 personas lesionadas.

¿Dónde ocurrió el accidente en el Circuito Exterior Mexiquense?

La unidad quedó volteada en el carril derecho, por lo que se tuvieron que realizar cortes a la circulación, a fin de que los cuerpos de emergencia pudieran llegar en auxilio de los pasajeros heridos.

¿Qué afectaciones viales se registran tras la volcadura?

Se mantiene reducción de carril en el punto, lo que ya genera un rezago vial de al menos dos kilómetros.

