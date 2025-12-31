Volcadura deja 13 lesionados en el Circuito Exterior Mexiquense

Esta mañana se registró la volcadura de una camioneta de transporte público a la altura del km 28, del Circuito Exterior Mexiquense, pasando la caseta de Tultepec dirección a Puebla, dejando un saldo de 13 personas lesionadas.

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo (CGPCyGIR) se encuentra laborando en la atención de un accidente de transporte público registrado en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del km 28, en el municipio de #Jaltenco. pic.twitter.com/2enKDs9IfF — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 31, 2025

¿Dónde ocurrió el accidente en el Circuito Exterior Mexiquense?

La unidad quedó volteada en el carril derecho, por lo que se tuvieron que realizar cortes a la circulación, a fin de que los cuerpos de emergencia pudieran llegar en auxilio de los pasajeros heridos.

TE PUEDE INTERESAR: Casi 7 horas de caos vial por volcadura de dos tráileres en autopistas cercanas a la CDMX

¿Qué afectaciones viales se registran tras la volcadura?

Se mantiene reducción de carril en el punto, lo que ya genera un rezago vial de al menos dos kilómetros.

Síguenos en Google News y encuentra más información