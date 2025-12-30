¿Sin planes para Año Nuevo en CDMX? Clara Brugada invita a la “fiesta electrónica más grande del mundo” en Paseo de la Reforma

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llamó a asistir a la fiesta de música electrónica que se celebrará este 31 de diciembre en Paseo de la Reforma para despedir 2025 y recibir el Año Nuevo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que este miércoles se espera la presencia de 200 mil personas a lo largo de esta importante avenida, en donde desde las 6 de la tarde se escuchará a una serie de DJs que concluirán su participación hasta las 2 de la mañana.

“Esperamos a la población para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo. Es una de las fiestas más importantes que vamos a tener este año. Esperamos más de 200 mil personas en Paseo de la Reforma“ — , dijo Brugada.

La jefa de Gobierno confirmó que acudirá a esta celebración, en la cual, se montará un operativo especial de seguridad y movilidad para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

¿Qué artistas y medidas de seguridad habrá en Paseo de la Reforma?

En tanto, el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, aseguró que la llamada “fiesta electrónica más grande del mundo”, cuyo escenario se colocará en el Ángel de la Independencia.

FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Esta fiesta contará con un cartel de ocho DJs y artistas internacionales y nacionales, como MGMT DJ Set, ARCA DJ Set, Kavinsky, Mariana Bo, 3BALLMTY, VEL, Ramiro Puente y Jehnny Beth.

Cravioto agregó que resguardarán la seguridad de los asistentes servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Consejería Jurídica y del Instituto de Verificación Administrativa.

Aseveró que en las tiendas de conveniencia que estarán alrededor de este festejo, no se venderán bebidas alcohólicas después de las 10 de la noche, y dependerá de cada restaurante, los horarios de venta.

¿Cuáles fueron los eventos que marcaron este 2025 la administración de Clara Brugada?

Por otro lado, Clara Brugada reconoció que el asesinato de sus colaboradores cercanos, Ximena Guzmán y José Muñoz, así como la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia el 10 de septiembre en Iztapalapa, son los sucesos más difíciles que enfrentó su gobierno este 2025.

Con relación al homicidio de los integrantes de su Gabinete, indicó que siguen las investigaciones y están por liberarse más órdenes de aprehensión.

En tanto, con el tema de la pipa de gas dijo que se erogaron 480 millones de pesos para atender la reparación del daño, situación que se pudo resolver en dos meses.

En otro tema, la jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que este 2025 cierra con un balance de 92 por ciento de avances en los compromisos rumbo a 2030, destacando que 85 de los 91 objetivos, ya cuentan con progresos verificables.

Enfatizó que este año cierra con una disminución de 10 por ciento en homicidios y 13 por ciento en robo de vehículo.

