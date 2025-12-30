¡No te quedes sin efectivo! Conoce el horario de los bancos para fin de año( Getty Images )

De acuerdo con el calendario oficial de días inhábiles para el sector financiero publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos 31 diciembre en México sí abrirán sus puertas el 31 de diciembre de 2025 en su horario habitual, ya que este día no está considerado como día feriado oficial, por lo que las instituciones financieras deben mantener su atención al público, generalmente entre las primeras horas de la mañana hasta media tarde.

¿Abrirán los bancos el 31 de diciembre de 2025?

Sin embargo, el 1° de enero de 2026, sí es un feriado oficial en México, lo que implica que todas las sucursales bancarias permanecerán cerradas ese día.

La Ley Federal del Trabajo y los días inhábiles del sector financiero establecen que en esta fecha no se prestará servicio presencial en bancos, por lo que los clientes deberán planear sus trámites para días previos o utilizar alternativas digitales.

¿Qué servicios bancarios estarán disponibles en días feriados?

Por su parte, la Asociación de Bancos de México (ABM) recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 65 mil cajeros automáticos y 60 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, cualquier aclaración, depósito en ventanilla o trámite presencial deberá esperar al siguiente día hábil.

Las autoridades financieras recomiendan adelantar pagos, retiros y trámites importantes, especialmente aquellos que requieran atención presencial, para evitar contratiempos durante los días festivos.

Para que planifiques con anticipación, estos son los días en que los bancos cerrarán en 2026:

2 de febrero – Puente por el Día de la Constitución

16 de marzo – Puente por el Natalicio de Benito Juárez

2 y 3 de abril – Jueves y Viernes Santo

1 de mayo – Día del Trabajo

16 de septiembre – Independencia de México

2 de noviembre – Día de Muertos

16 de noviembre – Puente por la Revolución Mexicana Sábados y domingos.

