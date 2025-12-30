SSC desplegará casi 15 mil policías por operativo de fin de año en CDMX
El operativo fin de año de la SSC en CDMX contempla 14 mil 899 policías, helicóptero Cóndores y monitoreo C5 del 31 de diciembre al 1 de enero.
A fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y los visitantes de la Ciudad de México y con motivo de las celebraciones de “Fin de año 2025 y Año Nuevo 2026”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llevará a cabo un operativo fin de año de seguridad, prevención y vialidad.
¿Cuándo inicia y cuánto durará el operativo de seguridad?
La acción preventiva iniciará a partir de las 06:00 horas del miércoles 31 de diciembre hasta el término de actividades del jueves 01 de enero y se realizará en coordinación con las 16 alcaldías y policías complementarias, antes, durante y después de las festividades.
Para ello, se desplegarán 14 mil 899 policías que estarán apoyados con mil 18 vehículos, cinco grúas, 15 ambulancias, 13 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.
¿En qué zonas se reforzará la vigilancia durante Año Nuevo?
Por su parte, los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) Centro, Norte, Oriente, Poniente, Sur y el C5 CDMX, realizarán el monitoreo donde se desarrollen los eventos, para detectar cualquier tipo de incidencia.
Además se intensificará la vigilancia, seguridad, vialidad pie a tierra y circuitos de patrullaje en zonas residenciales, unidades habitacionales, casa habitación, edificios departamentales, centros y plazas comerciales, parques, deportivos, teatros y zonas restauranteras.
También se reforzará la presencia policial en las 183 estaciones del STC Metro y en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), así como en los principales accesos carreteros que convergen a la ciudad.
En tanto, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo de vialidad con el fin de garantizar la movilidad peatonal y vehicular, a través del control de estacionamiento en lugares no permitidos, para aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, mantener la movilidad peatonal, así como vehicular, brindar asistencia y auxilio vial en accesos carreteros a la Ciudad de México.
La SSC hace un llamado a la ciudadanía para que participe en las actividades preventivas y se conduzca con responsabilidad, que evite correr riesgos innecesarios que puedan provocar accidentes, como el conducir después de consumir bebidas alcohólicas o manejar cansado.