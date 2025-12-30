SSC desplegará casi 15 mil policías por operativo de fin de año en CDMX

A fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y los visitantes de la Ciudad de México y con motivo de las celebraciones de “Fin de año 2025 y Año Nuevo 2026”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llevará a cabo un operativo fin de año de seguridad, prevención y vialidad.

#NavidadSegura | Con motivo del incremento de actividades comerciales, recreativas y de movilidad durante la #TemporadaNavideña, la #SSC, a través de la @PBI_SSC, refuerza su presencia operativa en centros comerciales, corredores turísticos, sistemas de transporte, #CETRAM y… pic.twitter.com/BiVdpPN7n4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 30, 2025

¿Cuándo inicia y cuánto durará el operativo de seguridad?

La acción preventiva iniciará a partir de las 06:00 horas del miércoles 31 de diciembre hasta el término de actividades del jueves 01 de enero y se realizará en coordinación con las 16 alcaldías y policías complementarias, antes, durante y después de las festividades.

Para ello, se desplegarán 14 mil 899 policías que estarán apoyados con mil 18 vehículos, cinco grúas, 15 ambulancias, 13 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

La #Policía está más cerca de ti. Con la estrategia de #Cuadrantes las emergencias serán atendidas en menor tiempo.

Conoce las principales características de esta estrategia, que brindan más #Seguridad en tu comunidad.👇🏼🚓👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️ pic.twitter.com/Kefp9QKayM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 30, 2025

¿En qué zonas se reforzará la vigilancia durante Año Nuevo?

Por su parte, los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) Centro, Norte, Oriente, Poniente, Sur y el C5 CDMX, realizarán el monitoreo donde se desarrollen los eventos, para detectar cualquier tipo de incidencia.

Además se intensificará la vigilancia, seguridad, vialidad pie a tierra y circuitos de patrullaje en zonas residenciales, unidades habitacionales, casa habitación, edificios departamentales, centros y plazas comerciales, parques, deportivos, teatros y zonas restauranteras.

También se reforzará la presencia policial en las 183 estaciones del STC Metro y en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), así como en los principales accesos carreteros que convergen a la ciudad.

En tanto, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo de vialidad con el fin de garantizar la movilidad peatonal y vehicular, a través del control de estacionamiento en lugares no permitidos, para aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, mantener la movilidad peatonal, así como vehicular, brindar asistencia y auxilio vial en accesos carreteros a la Ciudad de México.

La SSC hace un llamado a la ciudadanía para que participe en las actividades preventivas y se conduzca con responsabilidad, que evite correr riesgos innecesarios que puedan provocar accidentes, como el conducir después de consumir bebidas alcohólicas o manejar cansado.

