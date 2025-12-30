¡No te quedes sin transporte! Checa los horarios del Metro y Metrobús para recibir el 2026
La red de Movilidad Integrada dio a conocer los horarios transporte CDMX para Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús y Ecobici durante el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.
Con motivo de las celebraciones de fin de año, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México operará este miércoles 31 de diciembre, desde las 5 de la mañana a las 11 de la noche. La última salida de trenes desde terminales será a las 10 de la noche con 30 minutos.
Por su parte, el jueves 1 de enero se aplicará el horario correspondiente a día festivo. La operación iniciará a las 7 de la mañana y finalizará a las 24 horas.
En tanto, el Metrobús, este miércoles 31 de diciembre operará de las 04:30 a 21:00 horas y el jueves 1 de enero horas de las 05:00 a 00:00 horas.
Pero por los eventos de fin de año, las Líneas 1 y 7 de Metrobús operarán el miércoles 31 a partir de las 4:30 horas y hasta la 1:00 am del 1 de enero del 2026.
¿Cómo operarán RTP, Trolebús, Cablebús y Ecobici en Año Nuevo?
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) el miércoles 31 estará operando de 05:00 a 00:00 horas y el jueves 1 de enero 07:00 a 00:00 horas.
Por su parte el Trolebús funcionará el miércoles 31 de 05:00 a 22:00 horas y el jueves 1 de 06:00 a 23:30 horas.
En tanto el Tren Ligero estará funcionando el miércoles 31 de 05:00 a 22:30 horas y el jueves 1 de 07:00 a 23:30 horas.
El Cablebús operará el miércoles 31 de 05:00 a 22:00 horas y el jueves 1 de enero de 07:00 a 23:30 horas.
Por último el servicio de Ecobici estará el miércoles 31 de 05:00 a 00:30 horas y el jueves 1 de enero de 05:00 a 00:30 horas.
Se recuerda a los usuarios que podrán ingresar con bicicleta al Metro y al Tren Ligero; en los casos del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bici será sujeto a disponibilidad de espacio.