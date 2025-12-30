¡No te quedes sin transporte! Checa los horarios del Metro y Metrobús para recibir el 2026

Conoce todos los detalles de los horarios para los distintos transportes públicos de la Ciudad de México / jaguarblanco

Con motivo de las celebraciones de fin de año, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México operará este miércoles 31 de diciembre, desde las 5 de la mañana a las 11 de la noche. La última salida de trenes desde terminales será a las 10 de la noche con 30 minutos.

Por su parte, el jueves 1 de enero se aplicará el horario correspondiente a día festivo. La operación iniciará a las 7 de la mañana y finalizará a las 24 horas.

al_la Ampliar

En tanto, el Metrobús, este miércoles 31 de diciembre operará de las 04:30 a 21:00 horas y el jueves 1 de enero horas de las 05:00 a 00:00 horas.

Pero por los eventos de fin de año, las Líneas 1 y 7 de Metrobús operarán el miércoles 31 a partir de las 4:30 horas y hasta la 1:00 am del 1 de enero del 2026.

NurPhoto Ampliar

¿Cómo operarán RTP, Trolebús, Cablebús y Ecobici en Año Nuevo?

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) el miércoles 31 estará operando de 05:00 a 00:00 horas y el jueves 1 de enero 07:00 a 00:00 horas.

Por su parte el Trolebús funcionará el miércoles 31 de 05:00 a 22:00 horas y el jueves 1 de 06:00 a 23:30 horas.

En tanto el Tren Ligero estará funcionando el miércoles 31 de 05:00 a 22:30 horas y el jueves 1 de 07:00 a 23:30 horas.

Ampliar

El Cablebús operará el miércoles 31 de 05:00 a 22:00 horas y el jueves 1 de enero de 07:00 a 23:30 horas.

Por último el servicio de Ecobici estará el miércoles 31 de 05:00 a 00:30 horas y el jueves 1 de enero de 05:00 a 00:30 horas.

Se recuerda a los usuarios que podrán ingresar con bicicleta al Metro y al Tren Ligero; en los casos del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bici será sujeto a disponibilidad de espacio.

Síguenos en Google News y encuentra más información