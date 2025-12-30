¿Cuándo regresan los niños a la escuela?

La SEP confirmó que el regreso a clases para preescolar, primaria y secundaria será el 12 de enero de 2026 FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los ajustes al Calendario Escolar 2025-2026, en los que se confirma que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases hasta el lunes 12 de enero de 2026, pese a que el periodo vacacional de invierno concluye oficialmente el 7 de enero.

¿Por qué el alumnado regresa hasta el 12 de enero?

Y es que de acuerdo con la dependencia, del 7 al 9 de enero se realizarán talleres intensivos dirigidos a personal docente y con funciones de dirección, por lo que no habrá actividades escolares para el alumnado durante esos días.

El calendario establece que las vacaciones de invierno iniciaron el pasado 22 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el 6 de enero de 2026. En tanto, el ciclo escolar contempla 185 días efectivos de clases y dos periodos vacacionales: invierno y Semana Santa, esta última programada del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, con regreso a clases el 13 de abril.

¿Cuáles serán los primeros puentes del ciclo escolar 2026?

Durante el inicio de 2026 se prevén varias suspensiones de actividades, entre ellas el viernes 30 de enero por sesión del Consejo Técnico Escolar y el lunes 2 de febrero por la conmemoración del Día de la Constitución, lo que generará un fin de semana largo, con retorno a clases el martes 3 de febrero.

Asimismo la SEP informó que el ciclo escolar concluirá el 15 de julio de 2026, fecha en la que se entregarán boletas y dará inicio el periodo vacacional de verano, al que se añadirá una semana adicional de descanso. Asimismo, las preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 se realizarán del 3 al 13 de febrero de 2026.

Aunque las autoridades educativas señalaron que las fechas podrían modificarse por contingencias climáticas o de salud, recomendaron a madres y padres de familia mantenerse atentos a los avisos oficiales.

