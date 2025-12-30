12 personas siguen hospitalizadas tras siniestro del Tren Interoceánico: Zoé Robledo

Claudia Sheinbaum dialogó con el equipo encabezado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que se encuentra apoyando a las familias de los heridos y fallecidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que tras el siniestro del Tren Interoceánico 45 personas recibieron atención médica y la mayoría ya fue dada de alta.

¿Cuántos heridos del Tren Interoceánico siguen hospitalizados?

Sin embargo detalló que 12 continúan hospitalizadas, siete en Salina Cruz, tres en el Hospital General de Zona No. 36 de Coatzacoalcos, la menor Astrid Ximena fue trasladada al Hospital de Pediatría de Siglo XXI en la Ciudad de México y un adulto mayor a la Unidad Médica de Alta Especialidad de Mérida, Yucatán.

En Ixtepec, Oaxaca, indicó que dos unidades médicas del Instituto concentraron la primera respuesta por su capacidad resolutiva: el Hospital Rural de Matías Romero y el Hospital General de Zona No. 2 en Salina Cruz, Oaxaca.

¿Qué atención médica recibieron los lesionados?

El titular del IMSS agregó que se ha intervenido exitosamente a tres pacientes con fractura, entre ellos la niña Regina de tres años que fue operada en el Hospital de Salina Cruz.

Señaló que todos los pacientes contaron con valoraciones de especialistas y estudios de imagen, el Hospital de Salina Cruz cuenta con laboratorio, tomógrafo, rayos X y ultrasonido, además de garantizar el abasto de medicamentos, material de curación y fortalecer con más personal en Traumatología y otras especialidades.

📍Desde Ixtepec, Oaxaca, seguimos reportando los avances sobre la atención brindada por @Tu_IMSS a las personas lesionadas en el accidente del Tren Interoceánico.



Hoy informamos que el Seguro Social ha atendido a 45 personas, quienes recibieron valoración médica inmediata y… pic.twitter.com/XYi8qPEseC — Zoé Robledo (@zoerobledo) December 30, 2025

Zoé Robledo aseveró que cada paciente cuenta con el acompañamiento de un servidor público del Seguro Social para dar seguimiento a sus necesidades tanto médicas como administrativas, en temas como incapacidades laborales, alojamiento y alimentación de familiares que así lo necesitan.

