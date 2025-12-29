Tragedia del Tren Interoceánico exhibe corrupción que cobra vidas, acusa Noemí Luna

El país no necesita trenes que vayan más rápido que la transparencia”, afirmó la diputada de PAN, Noemí Luna luego del descarrilamiento de Tren Interoceánico deja 13 muertos y casi 100 heridos en Oaxaca. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que deja un saldo de 13 personas muertas, la diputada del PAN, Noemí Luna, señaló como responsables a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, un primo y uno de sus amigos, Amílcar OlánAmílcar Olán, involucrados en la obra de infraestructura del gobierno morenista.

“Los hijos de López Obrador están más preocupados en cumplir caprichos y en obras sin sustentabilidad, no solo es robar es mentirle a la gente mientras ellos viven en el privilegio… vimos en días recientes al hijo de López Obrador comprando en tiendas de lujo, de donde viene su dinero cuando cínicamente le piden al pueblo austeridad”, cuestionó la diputada, quien lamentó la pérdida de 13 vidas, señalando “estoy segura que el país no necesita trenes que vayan más rápido que la transparencia”.

¿Quiénes son los señalados por la tragedia del Tren Interoceánico?

En entrevista para “Así las Cosas” con Isaac Morán y Luis Ávila, la diputada panista señaló “la avaricia la hipocresía con la que se han conducido los hijos de Andrés Manuel López Obrador, incongruencia a una realidad que nos dice que están más preocupados por hacerse de dinero que por la protección de este país”.

¿Qué irregularidades se denunciaron en la construcción del Tren Interoceánico?

Recordó que la puesta en marcha del Tren Interoceánico estuvo ligado a problemas estructurales, ambientales y conflicto con las propias comunidades, muestra de esto “apareció muerto uno de los activistas oaxaqueños que se oponía a la puesta en marcha del tren”.

¿Qué exige la oposición tras el descarrilamiento?

Recordó la charla entre Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos de AMLO, que se reían hablando de moches y que luego el descarrilamiento sería otra cosa, por los insumos de baja calidad que iban a integrar a la obra de la cual el entonces presidente López Obrador decía “le daba enorme gusto de poner a uno de sus hijos como coordinador de esta obra”.

Por tal motivo, la diputada avaló el comunicado emitido por su grupo parlamentario en exigencia de “una investigación real y se paren las construcciones hasta que no se sepa con certeza cómo se están construyendo y haya estudios medibles”.

No obstante, reconoció que existe un ambiente adverso para esta exigencia con “una fiscalía en manos de alguien allegado al poder”.

Sin embargo, concluyó, “vamos a seguir levantando la voz que haya combate a la delincuencia por sobre todo consecuencias reales ante una tragedia que cobró vidas”.

