“La gente está contenta con el Metro”: Clara Brugada defiende servicio pese a fallas y retrasos

A pesar de los retrasos, de la falta de limpieza, de escaleras eléctricas descompuestas y de los cientos de vendedores ambulantes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que los capitalinos están muy felices con la manera en que funciona el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Cada vez la gente se siente más contenta con el Metro, lo dice una encuesta del INEGI, no lo decimos nosotros, sino lo dice en estas encuestas que entre 2017 y 2023 la satisfacción con el transporte público y con el Metro aumentó 33% en la Ciudad de México; y entre 2019 y 2025, según datos del INEGI, aumentó 29% el porcentaje de personas que se sienten seguras en el transporte público de la ciudad”, señaló la mandataria.

¿Qué dicen las encuestas sobre el funcionamiento del Metro?

Pese a estos indicadores, la mandataria capitalina dio instrucciones al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrian Ruvalcaba, para que se resuelvan los retrasos que se presentan en la recién reinaugurada Línea 1, en la cual se invirtieron mas de 37 mil millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO. 06MAYO2025.- Retrazos en la recién inaugurada línea 1 del metro además del Intenso calor provoca molestia en los usuarios, estación Pino Suárez. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Durante la inauguración de cuatro simuladores para la capacitación de operadores de la Línea 1, la mandataria cuestionó al director sobre el retraso que están teniendo en las corridas de esta línea.

“Si tenemos un problema en la frecuencia que estamos justamente ajustando porque todavía no está funcionando el CBTC (control de trenes basado en comunicaciones), todavía hay algunos tramos que tenemos que hacerlo de manera manual; eso es lo que está provocando algunos retrasos en la línea 1, ya lo estamos viendo con RCCR (empresa china que renovó la Línea), que es también parte del contrato que ellos tienen justamente para poder aterrizar este tema”, contestó el director.

A lo que la mandataria capitalina respondió: “ sí tenemos que resolver esto rápido“.

¿Qué planes hay para la modernización del Metro?

Clara Brugada aprovechó para señalar que ya se tiene el plan maestro para renovar la Línea 3 del Metro, que iniciará el próximo año.

Agradeció a los legisladores del Congreso local su propuesta de que para el año que viene se le destinen al Metro 25 mil millones de pesos.

