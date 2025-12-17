¡CDMX tendrá la fiesta electrónica más grande del mundo! Todo sobre el mega concierto de Año Nuevo en Reforma
La CDMX prepara un mega concierto gratis en el Ángel de la Independencia para despedir el año con 8 horas de música electrónica continua
Un mega concierto de música electrónica será el acompañamiento con el que miles de chilangos podrán recibir el Año Nuevo desde Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que se tratará de la fiesta electrónica más grande del mundo.
Además, a partir del 20 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo una serie de actividades decembrinas completamente gratuitas para festejar las celebraciones navideñas y, por supuesto, el Año Nuevo.
¿Cuándo es el mega concierto de Año Nuevo en CDMX?
El evento se realizará el miércoles 31 de diciembre en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, donde se celebrará la denominada fiesta electrónica más grande del mundo.
¿A qué hora es la fiesta electrónica más grande del mundo en CDMX?
La música comenzará a partir de las 6:00 de la tarde y hasta las 2:00 de la madrugada del 1 de enero de 2026.
¿Qué DJs estarán en el mega concierto de música electrónica?
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la cartelera de DJs que se presentarán; únicamente adelantaron que será anunciada próximamente.
Por su parte, en el Zócalo capitalino se llevará a cabo “Luces de Invierno 2025-2026”, que iluminará la Plaza de la Constitución con la instalación de tres árboles decorados con nochebuenas, esculturas lumínicas y un nacimiento monumental, acompañado del túnel de luz más grande del país. También habrá 120 expositores con venta de artesanías.
- Álvaro Obregón – Parque Lineal Torres de Potrero
- Azcapotzalco – Parque Calpulli
- Benito Juárez – Parque Santiago Xicoténcatl
- Coyoacán – Parque de la Consolación
- Cuajimalpa – Deportivo Morelos
- Gustavo A. Madero – Cancha Campos Revolución
- Iztacalco – Deportivo Leandro Valle
- Iztapalapa – Parque Deportivo Las Torres
- Magdalena Contreras – Deportivo Oyamel
- Miguel Hidalgo – Parque Tacuba
- Milpa Alta – Plaza de la Corregidora, San Antonio Tecómitl
- Tláhuac – Bosque de Tláhuac
- Tlalpan – Deportivo Independencia
- Venustiano Carranza – Parque Aguascalientes
- Xochimilco – Deportivo San Gregorio Atlapulco