Refuerza Secretaría de Salud vacunación invernal en CDMX

La Secretaría de Salud informó sobre el reforzamiento del acceso a la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026.Agregó que se trata de la puesta en marcha de cuatro módulos de aplicación en sus instalaciones en la Ciudad de México, no solo para su personal sino también para la población en general, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y sus posibles complicaciones en esta época.

La dependencia indicó que en estos espacios en la capital del país se aplican las vacunas contra covid-19, influenza y neumococo.

Marina Nacional 60, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo.

Avenida Homero 213, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Agrarismo 227, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.

Francisco de P. Miranda 157, Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón

¿Quiénes pueden acudir a los módulos de vacunación?

La Secretaría de Salud enfatizó que las vacunas se ofrecen de manera gratuita y sin necesidad de registro previo, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.“Las vacunas contra influenza, neumococo y covid-19 tienen como objetivo prioritario a niñas y niños menores de cinco años; personas de 60 años y más, personas con enfermedades de riesgo y personal de salud. También se incluye a personas embarazadas con excepción del biológico contra neumococo”, apuntó la dependencia.

¿Por qué es importante vacunarse esta temporada?

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud llamó a la población para acudir a vacunarse ante el inicio de la temporada invernal, destacando que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir enfermedades respiratorias.“Las vacunas disponibles son seguras, eficaces y reducen el riesgo de complicaciones graves y protegen tanto a quienes se aplican la dosis como a su entorno”, finalizó.

