Decomisan 62 motocicletas y droga ligadas a exatleta olímpico buscado por el FBI

Autoridades mexicanas informaron sobre el decomiso de 62 motocicletas de alta gama y droga, ligadas a un exatleta olímpico canadiense, identificado como Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI de Estados Unidos y quien presuntamente está vinculado con el Cartel de Sinaloa.

¿Qué aseguraron las autoridades durante los cateos?

Autoridades indicaron que agentes ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad de México y Estado de México donde aseguraron 62 motocicletas de lujo, dosis de metanfetamina y marihuana, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y documentación diversa.

En los operativos participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN). Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

¿Qué antecedentes tiene el exolímpico vinculado al caso?

Ryan Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y se le acusa de operar desde México, presuntamente en alianza con el Cartel de Sinaloa, y dirigir una organización dedicada al tráfico de cocaína; además existe una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

A través de un comunicado conjunto, dependencias de Seguridad mexicanas informaron que, como parte de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre el sujeto de nacionalidad extranjera relacionado con actividades delictivas de carácter transnacional.

Tras ejecutar cuatro cateos en la #CDMX y #EDOMEX se aseguraron más de 62 motocicletas de alta gama y droga. https://t.co/JnDi88C2QF pic.twitter.com/26VIg7RdBa — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 24, 2025

