;

  • 25 DIC 2025, Actualizado 23:02

Decomisan 62 motocicletas y droga ligadas a exatleta olímpico buscado por el FBI

Autoridades mexicanas realizaron un decomiso de motocicletas y droga tras cateos en la Ciudad y el Estado de México, vinculados a un exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI.

Autoridades mexicanas informaron sobre el decomiso de 62 motocicletas de alta gama y droga, ligadas a un exatleta olímpico canadiense, identificado como Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI de Estados Unidos y quien presuntamente está vinculado con el Cartel de Sinaloa.

¿Qué aseguraron las autoridades durante los cateos?

Autoridades indicaron que agentes ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad de México y Estado de México donde aseguraron 62 motocicletas de lujo, dosis de metanfetamina y marihuana, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y documentación diversa.

En los operativos participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN). Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

¿Qué antecedentes tiene el exolímpico vinculado al caso?

Ryan Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y se le acusa de operar desde México, presuntamente en alianza con el Cartel de Sinaloa, y dirigir una organización dedicada al tráfico de cocaína; además existe una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El exatleta olímpico James Ryan Wedding es buscado por narcotráfico

FBI ofrece eleva recompensa a quien dé información que lleve a la captura de Ryan James Wedding

A través de un comunicado conjunto, dependencias de Seguridad mexicanas informaron que, como parte de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre el sujeto de nacionalidad extranjera relacionado con actividades delictivas de carácter transnacional.

