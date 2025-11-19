Ryan Wedding vale 15 mdd: la recompensa de EEUU que lo pone al nivel de El Mayo Zambada

Ryan Wedding se vinculó de alguna manera con cárteles no solo mexicanos, sino también colombianos y ecuatorianos

La sanción del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Ryan James Wedding, un exdeportista olímpico, destapó una conexión con el crimen organizado.

El periodista y director de Pie de Nota, Luis Chaparro, detalló que Wedding, quien alcanzó la cima deportiva, parece haber terminado vinculado con poderosos cárteles de la droga.

¿Cómo inició el presunto vínculo entre el exatleta y los cárteles?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el periodista señaló que Ryan Wedding, proveniente de una familia de clase media en Canadá, sacrificó mucho para convertirse en un participante olímpico en el esquí. Sin embargo, la historia tomó un giro oscuro cuando se vinculó de alguna manera con cárteles no solo mexicanos, sino también colombianos y ecuatorianos.

Esta vinculación se profundizó al punto de que Wedding presuntamente estableció su propia línea de distribución, traficando directamente desde Colombia y Ecuador. Actualmente, se encuentra presuntamente protegido por el Cártel de Sinaloa.

¿Por qué Estados Unidos elevó su recompensa?

El gobierno de Estados Unidos ha fijado una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura, una cifra del mismo calibre que la ofrecida por el Mayo Zambada. Luis Chaparro afirmó que esta acción busca dar un golpe estructural al Cártel de Sinaloa.

¿Qué impacto busca lograr esta estrategia?

De acuerdo al periodista, el aumentar el perfil y la recompensa de Wedding tiene como objetivo fracturar la estructura interna del cártel. Esto obligaría a sus protectores a decidir si es más peligroso tenerlo “guardado” o si, por el contrario, su alianza sigue siendo beneficiosa.

Luis Chaparro destacó que, históricamente, cuando Estados Unidos pone el foco en una persona u organización, la comunidad internacional sigue esa atención. Pero a pesar de los golpes en el extranjero, no se ha visto un golpe de ese tamaño al CJNG en México.

“Yo creo que tiene que ver con que están intentando dar un golpe estructural al Cártel de Sinaloa”. —

