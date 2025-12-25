México registra 42 homicidios dolosos durante la Nochebuena

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la Nochebuena cerró con al menos 42 víctimas de homicidio doloso en el país.

El estado más violento en vísperas y durante la Nochebuena fue Chihuahua con seis personas asesinadas. Entre las victimas se encuentra un hombre que fue asesinado en un ataque armado después de la una de la mañana el cual recibió un impacto de bala en la cabeza, así lo informó la Policía Municipal.

En Sinaloa autoridades locales informaron sobre el homicidio de cinco personas durante diferentes balaceras y ataques directos durante la Nochebuena.

¿Qué estados concentraron más homicidios dolosos?

Estados con mayor número de homicidios dolosos:6 en Chihuahua5 en Jalisco4 Estado de México4 Sinaloa4 Morelos3 Baja California2 Puebla2 Tamaulipas2 Quintana Roo

Del 1 al 24 de diciembre de 2025 se registraron mil 167 homicidios dolosos en México lo que representa un promedio de 48.6 víctimas al día, así lo dio a conocer el informe preliminar generado por un equipo interdisciplinario integrado por la SSPC, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

