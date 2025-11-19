¿Quién es Ryan Wedding, y por qué EE. UU. ofrece 15 MDD por su captura?

FBI ofrece eleva recompensa a quien dé información que lleve a la captura de Ryan James Wedding

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense, junto a 18 personas acusadas de dirigir una organización criminal vinculada al C ártel de Sinaloa, dedicada al tráfico de cocaína, asesinatos y lavado de dinero.

Ryan James Wedding, ex atleta olímpico de origen canadiense Ampliar

De acuerdo Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, las autoridades lo señalan como responsable de decenas de homicidios en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, ordenados con métodos altamente coordinados y crueles. Su red ha traficado toneladas de cocaína proveniente de Colombia a través de México hacia mercados de distribución en Norteamérica, utilizando criptomonedas para blanquear las ganancias ilícitas.

Wedding colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera, para inundar comunidades estadounidenses y canadienses con cocaína proveniente de Colombia” — Informó Bondi en conferencia de prensa

Opera desde México bajo protección criminal; autoridades lo describen como un “moderno Escobar”

Bondi, señaló que el Departamento de Estado elevó la recompensa para quien dé información que lleve a la captura de Wedding, de 10 a 15 millones de dólares. En paralelo, la Fiscalía del Distrito Central de California presentó acusaciones formales contra Wedding y su red, mientras la OFAC coordinó acciones con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.

De acuerdo con la Fiscal Bondi, Wedding, identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, permanece prófugo en México, donde opera bajo protección de contactos del crimen organizado.

Según Pam Bondi, la red de Wedding mueve aproximadamente 60 toneladas de cocaína al año hacia Los Ángeles mediante tráileres que cruzan desde México.

Bondi agregó que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el FBI están trabajando codo con codo con las autoridades canadienses y mexicanas, que incluye al Ejército Mexicano

Mientras que el FBI describió al hombre como “una versión moderna de Pablo Escobar” y “una versión moderna de El Chapo Guzmán”.

La operación reveló una red de complicidades transnacionales, donde ex agentes mexicanos brindan protección en territorio nacional

En México, Edgar Aaron Vázquez Alvarado, apodado “El General” y ex integrante de corporaciones policiacas, funge como jefe de seguridad de Wedding y utiliza contactos institucionales para ubicar objetivos. También es dueño de empresas energéticas y de combustibles usadas como fachada.

La red también incluye al abogado canadiense Deepak Balwant Paradkar, quien trasladó la confidencialidad abogado-cliente para permitir que Wedding interceptara comunicaciones de rivales destinados al asesinato.

En Italia, al ex integrante de fuerzas especiales Gianluca Tiepolo y al joyero canadiense Rolan Sokolovski, quienes blanqueaban capitales mediante joyería de lujo y criptomonedas.

Características fisicas de Wedding

Por su parte, Akil Davis, subdirector a cargo de la Oficina del FBI en Los Ángeles, señaló que Ryan Wedding mide aproximadamente 1.93 metros y pesa entre 104 y 113 kilos.

Al mostrar unas fotos del fugitivo, advirtió que podría cambiarse el color del pelo, su aspecto y hacer cualquier cosa para evitar ser capturado