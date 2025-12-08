Embajada de EEUU en México difunde tutorial para denunciar a Ryan James Wedding, exatleta olímpico y operador del Cártel de Sinaloa

La Embajada de Estados Unidos en México difundió un video tutorial en el que da a conocer el paso a paso del proceso para denunciar información que lleve a la captura de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense y uno de los 10 criminales más buscados por el FBI.

Las autoridades estadounidenses señalan que Wedding es un presunto aliado directo del Cártel de Sinaloa, dedicado al tráfico de cocaína y que actualmente operaría desde territorio mexicano.

¿Qué explica el tutorial difundido por la embajada?

El video publicado en los canales oficiales de la representación diplomática, detalla cómo cualquier persona puede comunicarse directamente con el FBI para proporcionar información verificable a cambio de una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Ryan Wedding vale 15 mdd: la recompensa de EEUU que lo pone al nivel de El Mayo Zambada

Las instrucciones indican llamar al 55-25-79-20-00, presionar “cero” e informar al operador que se desea aportar datos sobre Ryan James Wedding.

Las autoridades resaltaron que cualquier denuncia puede ser determinante para avanzar en la localización del exdeportista.

¿Quién es Ryan James Wedding y de qué se le acusa?

Wedding, quien compitió como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, es señalado como líder de una organización transnacional asociada al tráfico de cocaína y a diversas acciones violentas.

Las acusaciones incluyen el traslado de grandes cargamentos de droga desde California hacia Canadá, mediante una red basada en Ontario.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Ryan Wedding, y por qué EE. UU. ofrece 15 MDD por su captura?

¿Qué delitos se le imputan?

Las autoridades estadounidenses lo vinculan con homicidios cometidos entre 2023 y 2025:

Dos asesinatos en Ontario

Un crimen en las cataratas del Niágara

El homicidio de un testigo federal en Colombia

Estados Unidos ofrece una recompensa adicional de hasta 2 millones de dólares, por información que permita identificar a los implicados en este último caso.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum descarta por ahora un envío masivo de capos a Estados Unidos

¿Qué estrategia acompaña esta campaña?

La difusión del tutorial forma parte de un plan coordinado entre el FBI y los gobiernos de Canadá y México, reforzado con sanciones económicas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra Wedding, sus asociados y entidades vinculadas.

El objetivo es incentivar a testigos, colaboradores o ciudadanos a comunicar cualquier información relevante con garantías de protección y beneficios económicos.

Síguenos en Google News y encuentra más información