SEMAR aplica Plan Marina de vigilancia en playas y puertos del país con motivo de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

¿En qué consiste el Plan Marina durante el periodo vacacional?

La Secretaría de Marina Armada de México, este 24 de diciembre estará pendiente durante la Navidad y todo el periodo de descanso con el Operativo Plan Marina 2025 con motivo de las vacaciones el cual consiste en vigilar y patrullar las 75 playas más importantes del país, ubicadas en 7 regiones navales.

La Armada contara con 6 mil 500 elementos destinados a estas acciones de seguridad, apoyados con 25 buques, con patrullas interceptoras, aeronaves, embarcaciones pequeñas y personal a pie.

El objetivo es realizar la operación salvavidas y de rescate de vacacionistas y con ello prevenir y evitar accidentes en las playas con personas que no saben nadar o bien, por incremento repentino de la marea.

Además, habrá auxilio médico para aquellas personas que por algún motivo presenten enfermedades repentinas con apoyo de ambulancias y helicópteros en las playas de mayor concentración.

Porque nuestro compromiso es dar #TodoPorLaVida, en esta Operación Salvavidas Invierno 2025, desplegamos a nuestro personal altamente capacitado para acudir al llamado de auxilio.



Cuando el riesgo aparece, la vocación responde.#UnaMarinaCercadeTi pic.twitter.com/mf3rbb1L6b — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 23, 2025

¿Hasta cuándo estará vigente el operativo y qué recomendaciones emite la Marina?

El operativo concluye el próximo 6 de enero del 2026, al término del periodo de descanso por lo que recomiendan tomar precauciones y estar atentos a semáforo de alerta, con banderas en cada playa recordando que, en los casos de alto oleaje o mal tiempo, los colores del abanderamiento es rojo o negro de máximo peligro y en casos de color verde de aguas tranquilas, amarillo preventivo posible cambio de clima.

La Secretaría de Marina también hace un llamado a los paseantes a cuidar a los menores de edad, no perderlos de vista principalmente cuando estén en el mar o las albercas para poder disfrutar al máximo sus vacaciones.

