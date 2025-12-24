Horarios restringidos del transporte público en CDMX este 25 de diciembre

Con motivo de las festividades la operación del transporte público tendrá horarios restringidos para mañana 25 de diciembre de 2025.

¿Cómo operará el transporte público en Navidad?

Con motivo del día de Navidad, la operación del transporte público de la Ciudad de México integrado a la Red de Movilidad, tendrá horarios restringidos.

Metro: Este miércoles funcionará hasta las 11 de la noche. Mañana jueves, lo hará de las 7 a las 12 de la noche.

Metrobús: El día de hoy operará hasta las 9 de la noche y este 25 de 5 de la mañana a las 12 de la noche.

Autobuses RTP : Hoy hasta las 12 de la noche; mañana 25 de 7 a 12 de la noche.

: Hoy hasta las 12 de la noche; mañana 25 de 7 a 12 de la noche. Trolebús: Este 24 de diciembre operará hasta las 10 de la noche; este jueves de las 6 de la mañana a las 11:30 de la noche.

Cablebús: Este 24 hasta las 10 de la noche, el 25, de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.

Tren Ligero: Hoy 24 de diciembre hasta las 11 y media de la noche; mañana 25, de las 7 de la mañana a las 11 y media de la noche.

¿Qué servicios tendrán modificaciones adicionales?

La Secretaría de Movilidad informó que el servicio de parquímetros no operará mañana 25 de diciembre.

Indicó que mañana se permitirá el acceso con bicicleta al Metro y al Tren ligero.

