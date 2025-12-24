¿Qué hacer si no me pagan el aguinaldo antes del 20 de diciembre?

Multas de hasta 5,000 UMAs por incumplir con el pago de aguinaldo

Roberto Ivan Colin Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México señaló que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y debe ser un monto equivalente por lo menos de 15 días de salario por un año elaborado.

TE PUEDE INTERESAR: Movimiento Ciudadano pide eliminar el impuesto a videojuegos mediante proceso legislativo formal

¿Cuándo debe pagarse el aguinaldo y cuál es el monto mínimo?

En entrevista con Isaac Moran y Luis Ávila, Colin Mosqueda, informó que el patrón tiene la obligación de pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre y debe ser un monto equivalente por lo menos de 15 días de salario por un año elaborado, sino no se paga o se hace de manera incompleta el trabajador puede inconformarse, presentar una reclamación y se contempla una multa que va de 50 a 5.000 UMAs.

Colin Mosqueda señaló que el trabajador tendrá un plazo no mayor a un año para presentar una reclamación ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) que a su vez interpondrá una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en su caso ante la Procuraduría Local de Defensa del Trabajo, y esto también ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

¿Qué opciones tiene el trabajador para reclamar el aguinaldo?

“También hay que recordar que puede ser que se tenga que levantar la demanda de manera federal o bien de manera local y se encuentre en el interior del trabajo público… Digamos que es el medio que tiene el trabajador para inconformarse, para presentar una denuncia, una queja de no haber recibido el aguinaldo”. — Roberto Ivan Colin Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México

El integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México comentó que el aguinaldo solamente puede descontarse por pensión alimenticia o anticipos recibidos a cuenta de remuneración; si el trabajador laboro de manera parcial le tocará de manera proporcional.