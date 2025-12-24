Recomiendan no usar pirotecnia para proteger a las mascotas en fiestas decembrinas

Autoridad ambiental recomienda no quemar pirotecnia para proteger a mascotas de los estallidos. Los animales sufren con las explosiones de estos artefactos, por lo que en estas fechas debemos protegerlos.

TE PUEDE INTERESAR: Horarios restringidos del transporte público en CDMX este 25 de diciembre

¿Por qué recomiendan evitar la pirotecnia en estas fechas?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recomendó a toda la población proteger a los animales de compañía y no quemar pirotecnia especialmente en estas fiestas decembrinas.

Recordó que los estallidos de los cohetones, palomas y demás artefactos explosivos, provocan graves consecuencias en la salud de los animales, especialmente a los perros y los gatos, a los que les pueden causar incluso, la muerte.

La Semarnat resaltó que los animales sufren con las explosiones de estos artefactos, por lo que en estas fechas debemos protegerlos.

¿Qué afectaciones puede causar la pirotecnia en las mascotas?

Por ejemplo, destaca que las explosiones pueden ocasionar en las mascotas como los perros episodios de taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, pérdida del control y mucho miedo.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales difunde el hashtag #DiNoALaPirotecnia para proteger también el entorno en el que vivimos.

🐶🐱🐰🦊 ¡Ellos también sufren! En estas fechas protejamos a los animales, #DiNoALaPirotecnia.



Cuidemos el entorno en donde vivimos y a quienes vivimos en él. #SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/oI0Bz86OJr — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) December 24, 2025

Enlace a Google News: https://news.google.com/