SSC despliega Operativo Cometa para evitar venta de pirotecnia en la capital

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la víspera de la Navidad y el Año Nuevo la policía de la ciudad pone en marcha el “Operativo Cometa 2025”, para prevenir accidentes por el mal manejo de pirotecnia y artefactos explosivos durante estas fechas.

¿En qué zonas se aplica el operativo para evitar la pirotecnia?

La policía desplegó a un numero importante de elementos en las 16 alcaldías de la capital con el objetivo es prevenir la venta y quema de pirotecnia en las calles de la capital.

La dependencia desplegó mas de 7 mil efectivos que llevan a cabo recorridos de seguridad y vigilancia, para evitar la venta y uso de fuegos artificiales, así como su distribución, almacenamiento y uso de pirotecnia.

¿Qué acciones se realizan para prevenir accidentes?

La SSC indicó que la prioridad es salvaguardar la integridad física de las personas, para ello se realizaran revisiones aleatorias en estaciones del metro, metrobús, mercados públicos como la merced, jamaica y central de abasto y en todos aquellos lugares donde pueda comerciarse este tipo de artefactos explosivos que pueden generar desde, chispaso, humo, incendios o explosiones.

El mal manejo de dichos materiales, ha provocado quemaduras y hasta perdida de la vida, principalmente en menores de edad, aunado a siniestros por la irresponsabilidad en su uso.

La recomendación general es no hacer uso de la pirotecnia y evitar que los menores de edad efectúen la quema de cohetes por lo que se hizo un llamado a los ciudadanos para reportar en caso de detectar venta de pirotecnia al 911 o en la aplicación para teléfonos inteligentes “Mi Policía” o el número telefónico 5552089898.

