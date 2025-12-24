Movimiento Ciudadano pide eliminar el impuesto a videojuegos mediante proceso legislativo formal

Irais Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano exigió derogar formalmente el impuesto a videojuegos en la Ley de Ingresos y señaló que las consolas no son responsables de la violencia que tiene el país

¿Por qué debe eliminarse el impuesto a los videojuegos vía legislativa?

En entrevista con Isaac Moran y Luis Ávila la diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Reyes dijo que eliminar el impuesto a los videojuegos es lo correcto, pero debe hacerse la derogación vía legislativa en la Ley de Ingresos, de manera formal, que se haga otro proceso legislativo para quitarlo formalmente de la ley.

La diputada de Movimiento Ciudadano señaló que las consolas no son responsables de la violencia que tiene el país, con la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano, la impunidad, con el narco dentro de campañas políticas y el gobierno.

“Esto no tiene nada que ver con la gente que decide en su tiempo libre jugar un videojuego, culpar a las consolas o a los videojuegos de un problema de seguridad es un absurdo, porque los países que más son consumidores de videojuegos, como son Japón y Corea del Sur, son de los países menos violentos del mundo”. — Irais Reyes, diputada Movimiento Ciudadano

¿Qué impacto tiene el impuesto en las juventudes y la política fiscal?

Reyes mencionó que existe un desconocimiento porque la presidenta Claudia Sheinbaum sigue diciendo que los videojuegos generan violencia, justificando que realizarán campañas porque quitaron el impuesto además de mencionar que formaba parte de la estrategia de seguridad; no entienden a las juventudes y quieren buscar un responsable de lo que ocurre en el país.

“El aumento impuestos, no me parece que es la lógica correcta y además dijeron que no se iban a crear nuevos impuestos y fue promesa del gobierno y aquí con el impuesto a los videojuegos es un nuevo impuesto y con todo el tema de <b>aranceles</b>, pues, aunque ya había un arancel al momento de subirlo, prácticamente estás creando algo nuevo, una realidad nueva en la vida de los mexicanos”. — Irais Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano

Recordó que cuando se aprobó el impuesto a los videojuegos hubo un movimiento digital, comentarios en redes sociales, con creadores de contenido que lo desaprobaron, que pedían votar en contra y les molestaba el estigma por culparlos de la violencia que se vive en México, “fue lo que más molesto a las juventudes”, lo cual les afectaría electoralmente.

