¿Cómo saber cuánto me toca de aguinaldo? Multas, fecha límite para recibirlo y más

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el aguinaldo, es un derecho que todos los trabajadores deben recibir. Éste equivaldrá a al menos 15 días de salario, sin embargo, la cantidad será diferente para todas las personas trabajadoras, pues dependerá de varios factores. Así que si tienes duda cuánto debes recibir, aquí te dejamos la guía completa.

¿Cuándo deben recibir el aguinaldo los trabajadores?

De acuerdo con la LFT, el artículo 87 señala que este derecho debe realizarse antes del 20 de diciembre, por lo que los empleadores tiene que enviarlo cuanto antes. En caso de que el patrón no lo realice en tiempo y forma, se hará acreedor de una multa que puede ir desde los 5657 hasta los casi 600 mil pesos.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

Para obtener el estimado del aguinaldo que tienes que recibir la fórmula es la siguiente:

Primero debes saber el salario diario

Divide eso entre 30.4

Multiplica el salario diario por el número de días de aguinaldo (debe venir en tu contrato)

Finalmente, el resultado es la cantidad de dinero a recibir por aguinaldo

Así que ya te la sabes, para que no te falte ni un peso, deberás realizar la operación anterior y verificar cuándo te lo entregarán. Considera que en caso de que el trabajador (a) lleve menos de un año, se paga una parte proporcional, tomando en cuenta siempre los meses de servicio que tiene.