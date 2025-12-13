Aguinaldo doble, esta es la cantidad de dinero que tendrás que pagarle al SAT

Para muchos trabajadores que tienen dos empleos formales, la llegada del aguinaldo puede generar una duda clave: ¿qué ocurre cuando dos patrones te pagan aguinaldo en el mismo año? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró cómo funciona la exención del impuesto y cuál es el monto que no paga ISR.

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, el aguinaldo está exento hasta el equivalente de 30 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un monto que se actualiza cada año. Para 2024, esa cantidad equivale aproximadamente a $3,153 pesos, aunque puede variar según la actualización anual de la UMA.

Este límite aplica sin importar cuántos patrones tengas. Es decir, el monto exento de impuestos no se duplica si recibes aguinaldo de dos empleadores. La suma total que recibas entre ambos deberá considerarse en conjunto para calcular qué parte está exenta y qué parte deberá pagar ISR.

Por ejemplo, si recibes $2,000 pesos de un empleador y $4,000 pesos del otro, la suma es $6,000. De esos, solo alrededor de $3,153 estarían exentos; el resto pagará impuesto conforme a la tarifa correspondiente.

El SAT recomienda revisar la forma en que ambos patrones calculan el impuesto, ya que en algunos casos uno de los empleadores puede retener ISR suponiendo que eres su único patrón. Si ambos aplican la exención de manera separada, podrías terminar con un ajuste al presentar tu declaración anual.

Para evitar diferencias, se sugiere:

Informar a tus empleadores que trabajas con dos patrones.

Conservar recibos y constancias de percepciones.

Revisar en tu declaración que las exenciones no se hayan duplicado.

Tener dos aguinaldos puede representar un ingreso importante, pero también implica revisar con cuidado cómo se grava. Lo fundamental es recordar que la exención es única, y el SAT puede requerir ajustes si se aplicó más de una vez.