Martha Debayle: Lo que NO quieres hacer en Navidad y las emociones que necesitas dejar ir

Ya se siente el frío, ya están las luces, pero... ¿a poco no hay días en los que simplemente no tienen ganas de nada de esto? A ver, seamos muy honestos: aunque nos venden la idea de que la Navidad es el momento más feliz del año, para muchos de ustedes se vive más como una carga que como una celebración.

Hoy, de la mano de nuestra experta Tere Díaz, psicoterapeuta y especialista en desarrollo personal, Martha Debayle habló con ella en W Radio sobre lo que NO queremos hacer esta Navidad y cómo quitarle peso a esa maleta de expectativas que nos agobia.

¿Qué es lo que realmente nos pesa de la Navidad?

Tere Díaz nos explica que hay situaciones que, en lugar de darnos paz, nos generan un estrés brutal. ¿Te identificas con alguna?

La dictadura de la felicidad:

Reuniones por compromiso:

El ruido y el caos:

Intercambios sin sentido:

La nostalgia que duele: Recordar a los que ya no están o sentir que, como dice Cristian Castro, "no nos gusta ser adultos" y extrañamos la simplicidad de la infancia.

¿Qué hacer para que los pensamientos intrusivos no se queden en Navidad?

Si sientes que la depresión o el vacío te están tocando la puerta, o simplemente estás harto de las comparaciones, Tere Días junto a Martha Debayle mencionan que tener en cuenta el sentir es mucho más importante para poder atravesarlas sin problema, como:

Acepta tu sentir: Está bien decir “no tengo ganas”. No tienes que seguir el guion perfecto de las películas de Hollywood. Inventa tus propias tradiciones: Si no quieres la cena de 20 personas, ¿qué tal un maratón de pelis, cocinar algo sencillo con dos amigos o hacer un voluntariado? ¡Haz lo que te haga sentido a TI! Regala tiempo, no cosas: Menos Amazon y más presencia. Un café, una llamada o un mensaje honesto valen más que cualquier regalo por compromiso. Pausa digital: A veces el agotamiento viene de estar siempre conectados viendo las “vidas perfectas” de otros en Instagram. ¡Suelta el teléfono! Cierra ciclos con libertad: Aprovecha para revisar qué vínculos valen la pena y cuáles ya no. Quédate solo con lo esencial.

La meta de este fin de año no es tener la casa más decorada ni el regalo más caro, sino verificar tu capacidad de conectar, de agradecer y, sobre todo, de ser libre para celebrar (o no) a tu modo.

